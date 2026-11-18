Gilberto Mora causó sensación entre los jugadores de Jamaica tras el partido de vuelta entre México y Jamaica, disputado el 17 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey. Y es que todos buscaban intercambiar su playera con el joven mediocampista.

En un video compartido por el medio Récord, se ve cómo el jugador de Jamaica Dwight Merrick, con el número 8, se acerca a Morita y parece reclamarle por haber intercambiado su playera con otro futbolista de su selección.

Sin embargo, lo que causó admiración hacia Morita en redes sociales fue que el joven jugador le prometió darle otra playera a Merrick en los vestidores.

¡SE LA GANARON!🥹💚 La camiseta de Gilberto Mora se ha convertido en un tesoro para sus rivales. Tener la del joven talento del Tri es todo un privilegio🇲🇽👕🙌 https://t.co/GZjhln0NDs — Claro Sports (@ClaroSports) November 18, 2026

En los últimos meses, se ha especulado sobre a qué club europeo podría llegar Mora tras haber cumplido 18 años el pasado 14 de octubre.

Aunque aún no hay nada oficial, los aficionados siguen de cerca la carrera del jugador de los Xolos, pues se ha convertido en la nueva promesa del futbol mexicano desde su participación en el Mundial 2026 y tras marcar su primer gol con la Selección Mexicana en septiembre, durante el amistoso contra Colombia.

Rafa Márquez asegura que Gilberto Mora es el mejor jugador de la Selección Mexicana

Previo al encuentro con Jamaica, el director técnico Rafa Márquez aseguró a Claro Sports que no podían prescindir de Mora, pues era el mejor jugador de la Selección Mexicana.

"Yo creo que el día de hoy no podemos prescindir del mejor jugador que tenemos que es Gilberto que es el que ofensivamente nos da, intentaremos obviamente que favorezca el resultado para tomarlo en cuenta y tratar de cuidarlo lo más posible".

¿Cuándo vuelve a jugar México en la Liga de Naciones de Concacaf?

Tras vencer 1-0 a Jamaica en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, México se enfrentará a Estados Unidos el jueves 25 de marzo de 2027 en las semifinales del Final Four, en el SoFi Stadium de Inglewood, California.