Un nuevo video de una mujer que presuntamente sería Ximena Pichel, conocida en redes sociales como “Lady Racista”, desató polémica luego de que se difundieran imágenes de un altercado con vecinos de un fraccionamiento en Querétaro. En las grabaciones se escuchan insultos y reclamos que rápidamente generaron reacciones entre los internautas. "Eres una naca", se escucha en el clip.

El incidente habría ocurrido en el municipio de El Marqués, en Querétaro, después de que residentes reclamaran a una mujer por permitir que su perro ingresara a un lago artificial donde habitan patos.

De acuerdo con los reportes en redes sociales, el altercado habría ocurrido el domingo 15 de noviembre de 2026, pero los videos comenzaron a circular hasta el 17 de noviembre.

La discusión habría comenzado cuando el perro de la mujer ingresó a un lago artificial del conjunto habitacional. Algunos residentes le reclamaron a quien supuestamente sería Ximena Pichel por permitir que su mascota entrara al agua y alterara a las aves.

En las grabaciones se observa parte del enfrentamiento entre la mujer y los vecinos. Durante la discusión una vecina habría confrontado a "Lady Racista" con un reclamo directo: “¿Qué haces, estúpida?”. “Vas a ver... naca, ¿por qué corres, estúpida?”, habría respondido Pichel.

Las imágenes provocaron comentarios de internautas, quienes señalaron el tono clasista de los insultos y encontraron similitudes con las agresiones que, hace más de un año, hicieron viral el caso de la mujer.

Aunque internautas señalaron que podría tratarse de Ximena Pichel, hasta el momento no existe confirmación oficial de que sea la misma persona.

¡DE LADY RACISTA A LADY PATOS! EL CLASISMO TERMINÓ EN EL AGUA ¿Se acuerdan de Ximena Pichel, la mujer que insultó de forma racista a un policía en la CDMX? Ahora una mujer señalada en redes como la misma Lady Racista protagoniza otro escándalo, esta vez en el fraccionamiento Zákia, Querétaro. Todo comenzó porque su perro habría perseguido a unos patos en un lago. Los vecinos reclamaron y la discusión terminó entre insultos de “nacos”, gritos y ¡un chapuzón! ¡Qué ironía! Tanto desprecio por los demás y terminó bañándose en el mismo lago que provocó la discusión. De confirmarse que es Ximena Pichel, sería otro episodio vergonzoso después de sus disculpas públicas por discriminación. Porque la educación no se compra con un Mercedes, ni el clasismo se quita con un chapuzón. — Enrique Muñoz (@enriquemunozFM) November 17, 2026

¿Por qué Ximena Pichel es conocida como Lady Racista?

Ximena Pichel se hizo viral en julio de 2025 cuando comenzó a circular un video en el que insultaba con expresiones racistas a un policía de tránsito de la Ciudad de México.

El incidente ocurrió en la colonia Hipódromo Condesa, cuando el agente intentaba colocar un inmovilizador a un automóvil Mercedes-Benz que estaba estacionado sin pagar el parquímetro.

En las imágenes se escuchaba a la mujer lanzar comentarios discriminatorios relacionados con el color de piel del oficial. La grabación provocó indignación y llevó a que usuarios de redes sociales la identificaran con el sobrenombre de “Lady Racista”.

El policía presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred). El 28 de julio de 2025, un juez la vinculó a proceso por el delito de discriminación.

En julio de 2026, la defensa de Pichel informó que se había cumplido con las condiciones impuestas, incluido el pago de aproximadamente 97 mil pesos por concepto de reparación del daño al oficial.