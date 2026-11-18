Ricardo Salinas Pliego está en medio de la polémica luego de ciertos comentarios que dio respecto a la jornada laboral de 40 horas en México y su intención de reemplazar a sus empleados en Grupo Salinas con inteligencia artificial y robots. ¿Qué dijo?

El empresario encendió la polémica con una advertencia que pone en entredicho el futuro de miles de trabajadores: ante los aumentos al salario mínimo y la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, adelantó que apostará por máquinas, robots e inteligencia artificial para reemplazar a empleados de ventanilla.

Su mensaje fue contundente y ha dado de qué hablar en redes sociales en especial por la amenaza que para muchos significa las implementaciones de tecnología en el ámbito laboral y las posibilidades de que los robots reemplacen a los humanos: si contratar trabajadores resulta más costoso, buscará que la tecnología haga su trabajo a bajo costo y con los mismos resultados.

A través de un video difundido en X, el presidente de Grupo Salinas arremetió contra las medidas laborales implementadas en México como el aumento al salario mínimo y las 40 horas laborales a la semana y las calificó como una “estupidez increíble”. También las describió como un “ataque al empleo” promovido desde el gobierno de Claudia Shienbaum.

Sus declaraciones provocaron controversia porque, en lugar de plantear cómo adaptará su empresa las condiciones laborales actuales y a las necesidades de los mexicanos, el dueño de TV Azteca puso sobre la mesa la posibilidad de sustituir puestos de trabajo por sistemas automatizados.

“Tenía quince mil cajeros, voy a tener cero. Es un ataque al empleo. Entonces, ¿tiene que haber empleo? Claro, voy por las máquinas. Tranquilidad general”, dijo señalando que apostará por la eficiencia tecnológica en lugar de la mano de obra.

“¿Las máquinas que hacen? Las máquinas trabajan veinticuatro por siete. No tienen programa laboral, no tienen sindicato, no tienen maternidad, incapacidad, lactancia, cuarentena (...) Vivimos un ataque al empleo por parte del gobierno”, apuntó.

En el video, el empresario recalcó su visión a futuro y fue contundente con su decisión de no pagar el salario mínimo con los aumentos propuestos ni permitir la jornada de 40 horas.

🔴 OJO CON ESTE TIPO DECLARACIONES 🔴 En una cena privada, rodeado de lujos y copas de vino, el nefasto, usurero, evasor, misógino, corrupto,etc. de Ricardo Salinas Pliego ha dejado al desnudo el proyecto de país que según él pretende encabezar, un modelo de explotación sin límites donde el ser humano es visto como un estorbo costoso. Llamar "estupidez" al aumento del salario mínimo y amenazar abiertamente con despedir a 15 mil trabajadoras y trabajadores para sustituirlos por máquinas porque no se embarazan, no se enferman ni piden lactancia, no es un análisis económico; es una declaración de guerra contra el pueblo al que dice querer gobernar. Resulta francamente ridículo que quien coquetea con la silla presidencial vea en los derechos humanos más básicos un obstáculo para sus ganancias. Cada derecho laboral desde el descanso semanal hasta el salario digno y la jornada de 40 horas se ha tenido que arrancar frente a la resistencia de quienes confunden gobernar con administrar una finca. Todo ellos son cínicos por naturaleza que quien presume manejar millones en remesas enviadas por nuestros migrantes trabajadores expulsados del país precisamente por los salarios de hambre que él defiende hoy pretenda pedir el voto mientras desprecia el derecho a una vida digna en México. La economía no crece empobreciendo a la gente; los incrementos al salario mínimo han demostrado, con hechos, que fortalecer el ingreso popular dinamiza el mercado interno y saca a millones de la pobreza. Querer sustituir personas por cajeros automáticos para no pagar incapacidades ni respetar la maternidad retrata de cuerpo entero a un aspirante que sueña con manejar la República como si fuera una tienda de abonos chiquitos. México no necesita un capataz que vea en la lactancia un gasto innecesario ni en el descanso un delito. La Presidencia de la República exige empatía, visión social y amor al pueblo, todo lo que le sobra en soberbia y le falta en humanidad a este vómitivo personaje para empezar. — Héctor Zariñana📱 (@Hector_Zarinana) November 17, 2026

En su apuesta, el empresario adelantó que contempla incorporar robótica conectada con inteligencia artificial, tecnología con la que busca reducir costos y acelerar el reemplazo de tareas que actualmente realizan personas.

Más allá de sus planteamientos, hizo su comentario más inquietante cuando advirtió que las condiciones laborales y el panorama “cada día se va a poner peor”.

Después de que el video se hiciera viral en redes sociales, los internautas advirtieron que sería un “peligro” que Salinas Pliego llegue a la presidencia de México, ya que estaría poniendo en peligro los derechos humanos a cambio de sus intereses y sus propias finanzas.

“Resulta francamente ridículo que, quien coquetea con la silla presidencial, vea en los derechos humanos más básicos un obstáculo para sus ganancias. Cada derecho laboral, desde el descanso semanal hasta el salario digno y la jornada de 40 horas, se ha tenido que arrancar frente a la resistencia de quienes confunden gobernar con administrar una finca”, comentó un usuario en X.

“Y recuerden mi raza. Si por Salinas Pliego fuera, los trabajadores de Elektra tendrían cadenas y un sueldo de 50 pesos al día” y “A veces creo que Salinas pliego es un peligro, pero luego lo escucho decir estas barbaridades y me doy cuenta de que, políticamente, es inofensivo. El señor no puede abrir la boca sin insultar, menospreciar o instrumentalizar a la clase trabajadora. Esto en México no jala”, apuntaron otros más.