Florence Pugh se volvió tendencia en redes sociales luego de que usuarios afirmaran que la actriz de Marvel se había sometido a cirugías estéticas para afinar su rostro y reducir sus pómulos.

La controversia surgió luego de que Pugh asistiera a la 17.ª edición de los Premios de los Gobernadores, el domingo 15 de noviembre, con un vestido rosa pálido con brillos y los hombros al descubierto, el cabello largo y suelto y un maquillaje muy natural.

Posteriormente, usuarios en redes sociales señalaron que Pugh se había hecho algo en el rostro, pues lucía diferente. Incluso, algunos aseguraron que la confundieron con su compañera de Marvel, Scarlett Johansson.

Tras viralizarse estos comentarios, Pugh negó haberse sometido a alguna cirugía estética y atribuyó los cambios físicos de su rostro a la edad.

“Chicos. Cumplí 30 años. Soy mujer. El cuerpo y el rostro cambian. No es para tanto, pero el hecho de que la gente ni siquiera pueda distinguir entre lo que es el envejecimiento y lo que es la cirugía es inquietante. Lamentablemente, la carita de bebé no dura para siempre", escribió.

La actriz de Oppenheimer dejó el mensaje en un reel de Instagram de la cuenta de Evie Magazine, en el que se analizaban las tendencias de belleza actuales de Hollywood, donde los rostros redondos no son aceptados, así como la supuesta transformación de Pugh.

Florence Pugh habla sobre el escrutinio de Hollywood

Previamente, Pugh había hablado sobre el escrutinio que existe en Hollywood respecto al aspecto físico de las actrices y cómo son señaladas cuando se someten a cirugías estéticas o suben o bajan de peso.

"Hay tanto escrutinio sobre cómo nos vemos, cómo nos vestimos y cómo envejecemos. Y luego, cuando hacemos esas cosas, dicen: 'Ay, Dios mío, se ve así, o se ha pasado con eso, o ha subido de peso, o ha bajado demasiado de peso'. Nunca puedes dar con el equilibrio adecuado", dijo Pugh a la revista Elle a principios de noviembre.

"Siento que mi mejor trabajo es cuando realmente me siento fea. Cuando tengo un maquillaje horrible y estoy enferma, fea, con resaca o en plena crisis emocional. Me encanta ese tipo de maquillaje porque me permite sentirme libre", agregó.