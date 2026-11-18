En redes sociales se ha viralizado un video en el que se muestra a un miembro de la delegación del presidente Vladimir Putin portando un maletín nuclear, previo al encuentro del mandatario ruso con sus homólogos Donald Trump y Xi Jinping.

Sin embargo, lo que más sorprendió a los internautas fue que, cuando un periodista ruso le preguntó si se trataba del mismísimo "maletín nuclear", el militar lo confirmó.

Según un reporte de Newsweek, después del encuentro de Putin con Xi Jinping, se vio al mandatario caminando hacia otra reunión, seguido de dos miembros de la Armada rusa que también portaban maletines.

"Hay ciertas maletas sin las cuales ningún viaje de Putin está completo", señaló un corresponsal de la agencia de noticias RIA.

Pero ¿qué es el "maletín nuclear" de Rusia? Te contamos.

¿Qué es el maletín nuclear ruso y para qué sirve?

De acuerdo con la organización Atomic Heritage Foundation, el maletín nuclear ruso es conocido como "Cheget", nombre que comparte con el monte Cheget, en el Cáucaso.

Es un aparato que sirve, como su nombre lo indica, para "ordenar un ataque nuclear".

Fue creado en los años 80, cuando la Unión Soviética temía que "el tiempo de respuesta para lanzar un ataque de represalia se acortara cada vez más".

Sin embargo, no existe un solo maletín nuclear, sino tres: "uno para el presidente, otro para el ministro de Defensa y otro para el jefe del Estado Mayor General".

Además, el equipo de Special Operations Forces Report (SOFREP) detalló que el maletín no contiene en su interior un "botón de lanzamiento nuclear", sino que "transmite órdenes de lanzamiento al comando militar central del Estado Mayor de Rusia".

También se sabe, gracias a The Dossier Center, que el maletín es transportado por "oficiales del hermético Servicio Especial de Comunicaciones Estratégicas", también llamado Servicio K.

El Cheget solo ha sido activado una vez, en 1995, durante el incidente del cohete noruego. De acuerdo con la Atomic Heritage Foundation, en dicho suceso, las autoridades rusas confundieron "brevemente" el lanzamiento de un "cohete científico noruego" con "un ataque nuclear".