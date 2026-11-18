Los presidentes Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin intercambiaron el miércoles sus primeros apretones de manos, en vísperas de una inédita cumbre tripartita de perspectivas inciertas.

Los dirigentes estadounidense, chino y ruso se saludaron durante un banquete organizado por Xi con motivo de una reunión regional. Se trata, además, del primer encuentro entre Trump y Putin desde su cumbre en Alaska en agosto de 2025.

Más temprano, Xi Jinping acudió personalmente a recibir a Trump a pie de pista, una deferencia extremadamente rara para un presidente chino, con la que le devolvía la cortesía tras un gesto similar de Trump en septiembre en Washington.

Tras aterrizar en el polo tecnológico de Shenzhen, en el sur de China, Trump bajó las escaleras y saludó cordialmente al líder chino, llegando incluso a ponerle brevemente un brazo sobre el hombro.

Aviones de combate sobrevolaron el lugar y un grupo de personas con pompones y banderas le dieron la bienvenida.

"Espero con interés mantener un intercambio profundo de opiniones con usted (...), con el objetivo de promover una relación constructiva y estratégicamente estable entre nuestras dos naciones", le dijo el mandatario chino al magnate, según la prensa estatal.

"Una relación basada en los fundamentos del respeto mutuo, la equidad y la reciprocidad", acotó.

El mandatario estadounidense también sostuvo una "muy buena" reunión con Claudia Sheinbaum, afirmó la presidenta de México, uno de los tres países latinoamericanos que participa en la cumbre de la APEC junto a Perú y Chile.

Por ahora no trascendieron detalles del encuentro, pero Sheinbaum había indicado su intención de hablar sobre el T-MEC, el acuerdo comercial con Canadá, y se mostró dispuesta a abordar el tema de las caravanas de migrantes hacia Estados Unidos.

Durante su visita, Trump participará además en la cumbre de los 21 miembros del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Sin embargo, esa cita regional ha quedado eclipsada por su encuentro con Xi y Putin, programado el jueves a las 14H30 locales (06H30 GMT).

Una reunión que, según el portavoz del Kremlin Dmitri Peskov, debería durar menos de una hora.

"No más de una hora", declaró el vocero a medios estatales rusos, al ser preguntado sobre cuánto duraría la reunión.

- "Intercambios a fondo" -

Su reunión oficial del jueves se celebrará en un contexto de múltiples crisis internacionales. La seguirán atentamente Ucrania, los países europeos y Taiwán, que temen quedar al margen de acuerdos entre los tres gigantes que los excluyan.

Pekín se ha limitado a decir que los líderes mantendrán "intercambios a fondo sobre la salvaguarda de la paz mundial y la promoción de la estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias".

También se discutirá la guerra en Irán y el desarme nuclear, precisó Washington.

Trump fue precedido en Shenzhen por Putin, quien llegó en la noche del martes.

Xi y el mandatario ruso pasaron más de dos horas juntos este miércoles, incluido el almuerzo.

Según funcionarios rusos, tenían previsto discutir temas de energía, finanzas y política exterior, incluyendo la situación en Ucrania y Corea del Norte.

- "Muy útil" -

Putin llega a la reunión tras quedar aislado de Occidente por la invasión de Ucrania en 2022, que desencadenó el conflicto más grave en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

"En un momento en que los riesgos político-militares van en aumento, lo que se necesita desesperadamente es unidad en lugar de división (...) y diálogo en lugar de ultimátums", afirmó Putin ante empresarios reunidos en la APEC, donde calificó de "muy útil" la cumbre trilateral.

Según él, las sanciones occidentales impuestas a Rusia por la guerra en Ucrania han fracasado y no son "capaces de detener por completo el crecimiento ni de destruir las economías de la competencia".

Xi, por su parte, pidió a los empresarios una mayor cooperación internacional en inteligencia artificial y libre comercio.

- Kim y reunión con Sheinbaum -

Antes de salir de Filipinas, Trump dijo que tenía previsto mantener conversaciones bilaterales con Putin, aunque el Kremlin luego precisó que probablemente serían de "manera informal".

El presidente estadounidense también señaló que el líder norcoreano Kim Jong Un "querría" estar en la cumbre de China.

Sin embargo, su secretario de Estado, Marco Rubio, no llegó a confirmar este miércoles esa posibilidad.

Sheinbaum tenía prevista este miércoles, además, una reunión con su par peruana, Keiko Fujimori, la primera desde el "impasse" diplomático de noviembre de 2025 por el asilo concedido a la ex primera ministra Betssy Chávez.

Fujimori, a su vez, sostuvo un almuerzo de trabajo con el presidente chileno, José Antonio Kast.