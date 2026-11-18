La próxima Navidad de la familia real podría no ser tan tranquila y pacífica como esperan, ya que se dio a conocer que el príncipe William aprovecharía dicha reunión para intentar quitarle sus títulos reales a Meghan Markle y el príncipe Harry.

De acuerdo con un reporte publicado por Cosmopolitan, el heredero al trono británico buscaría convencer al rey Carlos III de retirarles sus títulos de duque y duquesa de Sussex durante una reunión familiar en Navidad, en Sandringham, Inglaterra.

La versión señala que William considera que la situación de los Sussex debe resolverse antes de que él llegue al trono. La supuesta postura del príncipe sería que Harry no puede regresar a vivir a Reino Unido, conservar sus títulos reales y, al mismo tiempo, mantenerse al margen de las obligaciones de la monarquía.

"William cree que esto ya ha durado demasiado (...) Harry no puede regresar a Inglaterra, conservar sus títulos reales y fingir que no tiene nada que ver con la monarquía. Su postura es clara: Gran Bretaña o los títulos. No puede tener ambos", comentó una fuente al periodista británico Rob Shuter.

De acuerdo con el informante, William no quiere convertirse en rey con este "caos aún presente en la monarquía" y opina que "la familia debe ponerse de acuerdo sobre cómo seguir adelante. No habrá más acuerdos a medias".

Pero eso no es todo, ya que dicho encuentro tan trascendental tendría una particularidad: Harry y Meghan no estarían invitados a las celebraciones navideñas de Sandringham, por lo que no participarían en la conversación.

¿Por qué están peleados William y Harry?

El distanciamiento entre el príncipe William y Harry se debe a la salida de los duques de Sussex de la familia real en 2020 y la exposición pública de asuntos privados.

La entrevista con Oprah Winfrey (en 2021) y el libro Spare expusieron conflictos internos y detalles privados de la familia real. Para William esto representó una traición a la institución y rompió la confianza para mantener conversaciones privadas.