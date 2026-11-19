China, Estados Unidos y Rusia adoptaron este jueves una "declaración de paz" durante una cumbre sin precedentes entre sus presidentes, cuando se cumplen casi cinco años de guerra en Ucrania y en medio de un conflicto bélico de Washington con Irán.

El texto publicado después de la reunión de los líderes chino, Xi Jinping, estadounidense, Donald Trump, y ruso, Vladimir Putin, en la ciudad china de Shenzhen expresa su compromiso de reformar la ONU, proteger la inmunidad diplomática e impulsar el suministro y la producción de productos petrolíferos refinados.

"Los tres jefes de Estado mantuvieron un intercambio profundo de opiniones sobre la situación internacional actual y se comprometieron a defender la estabilidad estratégica y la seguridad internacional", se lee en la declaración, según el Kremlin y los medios de comunicación estatales chinos.

La reunión tripartita tuvo lugar en un contexto complicado por la ofensiva militar rusa en Ucrania lanzada en 2022, el caos desencadenado en Oriente Medio por los ataques de Israel y de Estados Unidos contra Irán y una China en ascenso que busca reforzar su influencia en Asia.

"Nuestros países tienen muchos intereses convergentes en lo que respecta a la resolución de conflictos regionales, incluido, por supuesto, el conflicto en Ucrania", afirmó Putin al inicio de la reunión. Añadió que tenían una "responsabilidad compartida en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales".

Sentados alrededor de una mesa redonda con un arreglo floral rosa en el centro, Trump, Xi y Putin abordaron en sus discursos iniciales temas como las armas nucleares, la guerra en Ucrania o la seguridad energética.

La negociación a puerta cerrada, celebrada al margen de la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), duró una hora y 20 minutos.

Trump afirmó que hicieron "historia". Putin coincidió en que habían escrito una nueva "página en la historia de la diplomacia".

"Los tres países comparten una perspectiva común sobre la salvaguarda de la paz mundial", declaró Xi.

- La CPI, la ONU y el petróleo -

En su declaración, los líderes coincidieron en que "la Corte Penal Internacional y otras instituciones similares no deben abusar de su jurisdicción".

Putin es objeto de una orden de detención de la CPI, un tribunal que la administración de Trump quiere desmantelar.

Los líderes también "reconocieron la importancia vital del principio del consentimiento estatal y del respeto a la inmunidad (diplomática) de que gozan los funcionarios estatales".

En el texto, China, Rusia y Estados Unidos se comprometieron a impulsar una reforma de la ONU que permita a la organización abordar de forma más efectiva los desafíos globales y "cumpla su misión fundamental de mantener la paz".

Con la seguridad alimentaria y energética alteradas por las guerras en Irán y Ucrania, los tres países se proponen "aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados" para garantizar "un flujo estable de energía".

La cumbre avivó el temor de que los tres dirigentes quieran dividir el mundo en esferas de influencia, por ejemplo, tomando decisiones que afecten a Ucrania sin tener en cuenta a Kiev ni a Europa.

El jueves por la mañana, Trump y Putin mantuvieron una reunión, la primera desde agosto de 2025, en la que el presidente estadounidense, de 80 años, calificó al ruso de "amigo". "Encantado de verte", le contestó él en inglés.

A continuación, Trump y Xi se reunieron, por tercera vez este año, para consolidar su "relación muy especial", en palabras del presidente estadounidense.

Putin, de 74 años, y Xi, de 73, ya se habían reunido el miércoles.

- Diálogo sobre proliferación nuclear -

Algunos observadores señalaron que la reunión repercutirá negativamente en la imagen del presidente estadounidense, pero supondrá un impulso para Xi y sobre todo para Putin, marginado por Occidente desde la invasión de Ucrania.

La reunión "le da a Putin una plataforma para legitimar su guerra de agresión contra Ucrania", estima Lyle Morris, del Asia Society Policy Institute.

Washington informó de que la guerra con Irán y el desarme nuclear figuraban entre los temas de la agenda, tras la expiración en febrero de un tratado bilateral entre Estados Unidos y Rusia sobre armas atómicas.

China defiende que Estados Unidos y Rusia reduzcan sus gigantescos arsenales nucleares antes de hablar del suyo, de menor tamaño.

La declaración final afirma que "las tres naciones entablarán un diálogo sobre la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación nuclear".

- Comercio, IA y Latinoamérica -

Eclipsada por el encuentro trilateral, la cumbre de la APEC también abordó temas como la política comercial y la inteligencia artificial.

Xi inauguró la reunión con un llamado a "reducir las barreras al comercio y la inversión".

Participaron por Latinoamérica los presidentes Claudia Sheinbaum de México, Keiko Fujimori de Perú y José Antonio Kast de Chile.

El mandatario ultraderechista chileno dijo que su país "quiere liderar" el cambio provocado por la IA. "Tenemos cobre, litio que el mundo necesita", destacó.

Para Sheinbaum "las transformaciones científicas, tecnológicas, la inteligencia artificial abren enormes posibilidades", pero también "profundas desigualdades".

A pesar de sus diferencias, todos los líderes posaron para la "foto de familia" de la APEC con bufandas a juego.