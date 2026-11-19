La edición número 60 de los Premios CMA reunió a algunas de las figuras más importantes de la música country en Nashville, Tennessee, en una noche donde el talento y la moda compartieron protagonismo.

Entre las celebridades que acapararon todas las miradas destacó Taylor Swift, quien convirtió su llegada a la alfombra roja en uno de los momentos más comentados de la velada con su espectacular atuendo que reflejó elegancia y sofisticación.

La cantante de 36 años deslumbró desde el primer instante con un impresionante vestido amarillo intenso que evocaba el brillo del sol. El diseño, acompañado por una llamativa falda de gala, resaltó su presencia en el Bridgestone Arena, donde compartió reflectores con otras estrellas como Ella Langley y la actriz Jessica Chastain, quienes también apostaron por atuendos de alto impacto para la ceremonia.

Taylor Swift stuns in yellow at the #CMAAwards. https://t.co/1NiE5Zqjzc — Variety (@Variety) November 18, 2026

Para completar su imagen, Taylor Swift eligió un vestido palabra de honor que combinó con tacones dorados y exclusivas joyas de Lorraine Schwartz. Entre las piezas destacaban unos pendientes de 55 quilates y un anillo creado especialmente para la artista, detalles que elevaron aún más el glamour de su aparición en uno de los eventos más importantes de la música country.

WOW! @taylorswift13 has arrived at the 60th Annual CMA Awards! 😍👑 #taylorswift #cmaawards 📸: Getty https://t.co/NOG8Eabpqp — Pure Country Radio (@PureCountryCA) November 19, 2026

Además de captar la atención por su estilo, la intérprete vive un momento especial en su carrera. La estrella está lista para regresar al escenario de los CMA después de 13 años de ausencia.

Su última actuación en la ceremonia ocurrió en 2013, cuando ofreció una versión acústica de su éxito "Red", por lo que su nueva presentación ha generado gran expectativa entre sus seguidores.

La ganadora de múltiples premios Grammy también llegó a la gala con una nominación en la categoría de Sencillo del Año gracias a "I Knew It, I Knew You", tema que forma parte de la banda sonora de Toy Story 5.

Su presencia en los CMA confirma el sólido vínculo que mantiene con la música country, género que impulsó los primeros años de su carrera antes de convertirse en una de las artistas pop más exitosas del mundo.

Mientras tanto, continúan surgiendo detalles sobre su reciente matrimonio con la estrella de la NFL Travis Kelce. Recientemente se difundió una fotografía de la pareja junto al agente deportivo Mike Simon y su esposa Lisa, imagen que fue compartida por una fundación benéfica de Virginia Occidental.

La publicación reveló que los invitados al enlace fueron invitados a realizar donaciones caritativas en lugar de entregar regalos tradicionales a los recién casados.

La decisión ha llamado la atención debido al carácter reservado con el que Swift y Kelce han manejado los detalles de su boda. Según trascendió, los asistentes tuvieron la opción de apoyar diversas causas benéficas en honor a la pareja, mientras que solo un grupo reducido de invitados cercanos recibió un recuerdo especial durante la celebración previa al enlace.