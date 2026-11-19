A unos días de despedirse de su título de Miss Universo, Fátima Bosch ha vuelto a estar en medio de la polémica. Esta vez, luego de que Lupita Jones, ganadora del certamen en 1991, la excluyera de una fotografía de las Miss Universo mexicanas que publicó en su cuenta de Instagram.

"La historia no se puede borrar", escribió Jones en el pie de foto, donde aparece junto a Ximena Navarrete y Andrea Meza, quienes ganaron el certamen en 2010 y 2020, respectivamente.

Los usuarios de Instagram criticaron de inmediato que Jones dejara de lado a Bosch, la actual Miss Universo.

"Son 4 aunque a muchos les duela", escribió un usuario.

"¿Y para cuando la foto con Fátima?", preguntó otro.

"Fátima Bosch la más bonita y corazón de oro. Al no ponerla ahí solo demuestra su envidia", agregó otro.

Sin embargo, algunos usuarios notaron que Jones publicó la fotografía con Navarrete y Meza después de que la cuenta oficial de Instagram del certamen dejara de seguir a las tres, aproximadamente entre el 14 y el 15 de noviembre.

Mientras que a Bosch, aún la sigue.

¿Fátima Bosch está peleada con Lupita Jones y Ximena Navarrete? Esto dijo sobre la foto

Aunque no hay información que confirme una disputa actual entre Fátima Bosch y las exreinas mexicanas, la actual Miss Universo expresó que nunca pudo tomarse una fotografía con ellas, a pesar de que era uno de sus sueños. Además, aseguró que siente respeto y admiración por sus compañeras.

"Me hubiera encantado poderme retratar con ellas, pero bueno no todos los sueños se hacen realidad, ellas siempre tendrán mi respeto y admiración", escribió Bosch en los comentarios de una imagen creada con inteligencia artificial y publicada por la cuenta Miss Universe MX, donde las cuatro Miss Universo mexicanas aparecen juntas.

¿Qué respondieron Lupita Jones y Ximena Navarrete a Fátima Bosch?

El comentario de la tabasqueña no pasó desapercibido entre sus compañeras, quienes le expresaron sus buenos deseos ahora que está a punto de terminar su reinado como Miss Universo.

En su respuesta, Ximena Navarrete explicó que durante esta edición del certamen no recibieron ninguna invitación ni hubo acercamientos para que las cuatro se reunieran. Además, consideró que la nueva administración de Miss Universo no quería a las exreinas mexicanas.

"Fátima, quién mejor que tú para saber que tus sueños sí se han hecho realidad… Porque todos lo hemos visto... En esta edición de MU nunca tuvimos ninguna invitación ni acercamiento y como bien tú sabes, la ahora nueva administración no nos quiere mucho a las Miss Universos mexicanas ... Los buenos deseos y respeto van de vuelta para ti siempre, Dios encontrará el momento para que las cosas sucedan", escribió Navarrete.

Por su parte, Lupita Jones también le dedicó un mensaje de buenos deseos a Bosch ante el final de su reinado.

"Dios tiene formas maravillosas de manifestarse, y estoy segura que El irá mostrando el camino para que las cosas sucedan, cuando tengan que pasar. Viene una nueva etapa para ti que seguramente traerá nuevos retos y siempre de su mano lograrás todo lo que te propongas, como hasta hoy. Que cada paso que des esté acompañado de amor y mucha felicidad".

¿Cuándo deja Fátima Bosch la corona de Miss Universo?

La gran final de Miss Universo 2026 se llevará a cabo el martes 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico.

La jalisciense María Vargas representará a México en el certamen.