La supermodelo de Victoria’s Secret, Adriana Lima causó euforia entre sus fanáticos en redes sociales luego de que se viralizara la reciente campaña publicitaria que hizo para la marca de lencería con motivo de Navidad.

Lima, de 45 años, posó para las cámaras ataviada con un bikini de cintura baja negro, a juego con un bralette de tirantes gruesos; le sumó un liguero negro y zapatillas de tacón de aguja.

Lució su cabellera color negro azabache peinado en mechones ligeramente ondulados con raya de lado. Por su parte, su rostro se mostró definido por maquillaje que le dio efecto de porcelana, con labial rosa baby, blush bronceado, delineado negro que profundizó su mirada, así como sombras en color metalizado.

Esta campaña publicitaria ha sido una de las colaboraciones más importantes que ha hecho con la marca Victoria’s Secret durante este año. Hace un mes, Adriana Lima protagonizó el desfile anual de la firma, mismo que la reafirmó como una de las modelos más famosas y queridas en la industria.

Más allá de la belleza que presumió en el escenario, Adriana acaparó las miradas de los presentes al desfilar con una nueva imagen, notablemente visible por su pérdida de peso.

Tras aparecer más delgada, la modelo brasileña causó preocupación entre sus fanáticos, quienes se cuestionaron qué le había pasado en el último año y por qué su figura se veía “mal y desproporcionada” a comparación del desfile del año pasado.

Algunos aseguraron que se había sometido a los tratamientos de Ozempic para bajar radicalmente de peso, mientras que otros aseguraron que dejó de comer saludablemente y se sometió a arduas rutinas de ejercicio para recuperar la silueta que la hizo famosa con Victoria’s Secret.

“Sus piernas son más pequeñas que mis brazos”, “Ozempic fue lo que le pasó”, “Eso de dejar de comer le funcionó”, “Parece haber tenido una pérdida de peso extrema, no por ejercicio, sino por la pérdida de masa muscular causada por lo que esté usando para adelgazar”, comentaron los internautas.

Además de su peso, la celebridad también ha dado de qué hablar debido a que, se especula, se hizo arreglos estéticos en la cara para verse más joven y sin ninguna marca de la edad. Según comentan en internet, Adriana se ve como otra persona e “irreconocible”, presuntamente por un lifting facial y rellenos de bótox.