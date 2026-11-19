Hoy es un día de festejo para los gamers, pues después de una larga espera, por fin ha salido al mercado Grand Theft Auto VI (GTA 6). Si ya mueres por explorar Vice City junto a los protagonistas Jason y Lucía, aquí te contamos todo lo que debes saber sobre su lanzamiento, desde su precio y versiones hasta las consolas en las que estará disponible.

¿Cuándo sale GTA 6 en México?

GTA 6 estará disponible en México a partir de las 00:00 horas del jueves 19 de noviembre de 2026.

¿Cuánto cuesta GTA 6 en México?

En México, GTA 6 se podrá adquirir en las siguientes versiones y a estos precios:

PlayStation

Standard Edition : $1,292.24 MXN

: $1,292.24 MXN Ultimate Edition: $1,619.83 MXN

Xbox

Standard Edition : $1,499.00 MXN

: $1,499.00 MXN Ultimate Edition: $1,879.00 MXN

¿En qué consolas estará disponible GTA 6?

Al momento de su lanzamiento, GTA 6 estará disponible para las siguientes consolas:

PlayStation 5

Xbox Series X

Xbox Series S

La versión para PC estará disponible próximamente.

¿Cuántos GB ocupa GTA 6?

Para jugar GTA 6 necesitarás hasta 212 GB de espacio libre, dependiendo de tu consola. Por ello, te recomendamos verificar el almacenamiento disponible antes de iniciar la descarga del juego.

¿Cuál es la historia de GTA 6?

En GTA 6, "Jason y Lucía siempre han sabido que las cartas estaban en su contra, pero cuando un golpe que parecía fácil sale mal, se ven atrapados en el lado más oscuro del lugar más soleado de América, en medio de una conspiración criminal que se extiende por todo el estado de Leónida, y obligados a depender más que nunca el uno del otro si quieren salir con vida".

¿Cuánto dura la historia de GTA 6?

De acuerdo con IGN, necesitarás aproximadamente 73 horas para concluir el juego.

Sin embargo, una vez concluida la historia principal, todavía hay muchas actividades que puedes hacer.

¿GTA 6 tendrá modo online para jugar con amigos?

Por el momento, Rockstar Games, desarrolladora del videojuego, no ha anunciado un modo online de GTA 6.

Sin embargo, se espera que esté disponible, al igual que la versión para PC, en algún momento de 2027.