El conflicto legal entre la cantante Sasha Sokol y Luis de Llano está lejos de finalizar. Ahora, un juzgado rechazó la disculpa pública del productor y le impuso 36 horas adicionales de arresto . ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con el caso?

De acuerdo con lo anunciado por el equipo legal de Sokol, el juez que vigila que De Llano cumpla con su sentencia por daño moral en una demanda impuesta por la cantante, derivada de la relación que tuvieron cuando ella tenía 14 años y él 39, rechazó las disculpas que emitió vía video en redes sociales.

Un documento compartido por Sasha se especifica que hay nuevas decisiones judiciales en contra del productor por no cumplir con lo ordenado en su sentencia, en la que se incluyó inicialmente: una disculpa videograbada en los términos del del tribunal y compartida en redes sociales, además de una indemnización económica y la prohibición de menciones públicas de la cantante de Timbiriche.

“El martes 17 de noviembre de 2026, el órgano judicial responsable dio a conocer nuevas decisiones judiciales en contra de Luis de Llano. El juzgado rechazó la disculpa pública de Luis de Llano ya que no cumple con lo ordenado en la sentencia. Ordenó retirar el video publicado en Youtube y reiteró que la disculpa deberá realizarse exactamente en los términos que fue condenado. También impuso a Luis de Llano un nuevo arresto de 36 horas por incumplimiento de las órdenes judiciales”, se lee en el comunicado del equipo legal de Sasha.

En el anuncio se detalla que no es Sasha Sokol quien rechaza las disculpas públicas, sino que es meramente el juzgado que lleva el caso. Además, destaca que dicho perdón no debe hacerse para limpiar la imagen de Luis de Llano ni es una “exigencia caprichosa o dolosa de la víctima”, sino que “refleja hechos acreditados durante el juicio y constituye una medida de reparación para Sasha Sokol”.

Aunado a esto, se explica que Luis de Llano no iría a la cárcel por emitir sus disculpas, sino que el hecho de que no esté cumpliendo con la sentencia lo acercaría a ello: “Ofrecer la disculpa a la que fue condenado no lo llevaría a la cárcel. Lo que podría llevarlo a la cárcel es, precisamente, negarse a ofrecerla”.

Hasta el momento Luis de Llano ha buscado evitar el incumplimiento de su sentencia a través de más de 30 escritos y amparos, dice el comunicado, todos ellos rechazados por los tribunales.

En caso de que siga con la misma dinámica, dice la misiva, el productor enfrentaría consecuencias penales por sus propias decisiones y no por una “estrategia legal de la víctima, como él pretende hacer creer”.

El juzgado rechaza la disculpa pública de Luis de Llano y le impone 36 horas adicionales de arresto por incumplir su sentencia Equipo legal de Sasha Sokol informa: El martes 17 de noviembre de 2026, el órgano judicial responsable dio a conocer nuevas decisiones judiciales en contra de Luis de Llano. A través del acuerdo, el juzgado rechazó la disculpa pública de Luis de Llano ya que no cumple con lo ordenado en la sentencia. Ordenó retirar el video publicado en YouTube y reiteró que la disculpa deberá realizarse exactamente en los términos en los que fue condenado. También impuso a Luis de Llano un nuevo arresto de 36 horas por incumplimiento de las órdenes judiciales. Estas determinaciones aclaran un punto fundamental: no es Sasha Sokol quien rechaza la disculpa. Es el propio juzgado el que determina que Luis de Llano no ha cumplido con su sentencia. No se trata de una exigencia caprichosa o dolosa de la víctima. La disculpa pública ordenada por el juzgado refleja hechos acreditados durante el juicio y constituye una medida de reparación para Sasha Sokol. No es una herramienta que busca limpiar la imagen del condenado. Luis de Llano ha intentado justificar su negativa a cumplir alegando una supuesta inconstitucionalidad y el riesgo de autoincriminación. La jueza desechó ambos argumentos y reiteró su obligación de cumplir con la sentencia. Luis de Llano ha buscado modificar o evitar el cumplimiento de la sentencia mediante más de 30 escritos, apelaciones y amparos. La jueza, los tribunalesde apelación y la justicia federal han rechazado todos sus argumentos. Ninguno de los recursos resueltos le ha dado la razón. El juzgado ha tenido que requerirle en trece ocasiones el cumplimiento de la sentencia y recurrir nuevamente a medidas de apremio ante su resistencia. Cada nuevo incumplimiento acerca a Luis de Llano a enfrentar consecuencias penales. Estas no serían producto de una estrategia legal de la víctima, como él pretende hacer creer, sino de su propia negativa a acatar las órdenes judiciales. Ofrecer la disculpa a la que fue condenado no lo llevaría a la cárcel. Lo que podría llevarlo a la cárcel es, precisamente, negarse a ofrecerla. — Sasha Sokol (@SashaSokol) November 19, 2026

¿Qué dijo Luis de Llano en las disculpas a Sasha Sokol?

En un primer video compartido a inicios de noviembre, el productor reconoció su responsabilidad civil por daño moral y admitió que sus declaraciones pasadas, en torno a la relación que sostuvo con Sasha cuando era una adolescente, fueron “desafortunadas e inexactas y minimizaron el impacto que los hechos juzgados causaron en la esfera personal de usted, Sasha Sokol Cullery”.

Tras este “perdón público”, Sasha emitió su rechazo a las declaraciones de De Llano y dijo que omitió reconocer que a los 14 años ella no podía dar su consentimiento para una relación con un hombre de 39 años y que su familia no tuvo que ver en dicho vínculo.

Como respuesta, en un segundo video, De Llano defendió su disculpa debido a que, según alega, fue hecha dentro de los términos solicitados por el juzgado, además dijo que se estaba disculpando de forma pública por lo comentado en entrevistas pasadas, según lo determinado por las vías legales y no haciendo una confesión de carácter penal.

“El sentenciado no puede videograbar una confesión de delito inducida por texto inconstitucional aunque sea ‘cosa juzgada’”, alega el productor en el video.

“El perdón público emitido se ajusta a la sentencia ratificada, no al capricho doloso de la actora lesionando derechos humanos básicos”, agrega.

¿Qué pasó entre Sasha Sokol y Luis de Llano?

La polémica y los enfrentamientos legales están vinculadas con la relación que la cantante sostuvo con Luis de Llano cuando ella tenía 14 años y él 39, durante el boom de la banda Timbiriche en la década de los 80.

En marzo de 2022 Sasha habló públicamente del caso de abuso que vivió en ese entonces y emprendió acciones legales en contra de De Llano; para 2023, una resolución civil favoreció a Sokol en su demanda por daño moral y ordenó medidas de reparación.

En 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó un amparo emitido por De Llano, con lo que quedó firme la condena. La cantante ha señalado en varias ocasiones que busca que la reparación contribuya a apoyar a víctimas de violencia sexual y abuso infantil.