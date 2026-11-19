¿Estados Unidos en peligro? De acuerdo con una reciente investigación de seguridad, herramientas de la inteligencia artificial serían capaces de planear ataques en el país, con colocación de bombas y más. ¿Qué está pasando? A continuación te lo contamos.

El informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) detalló que se hizo una investigación con el apoyo de plataformas de inteligencia artificial como Chat GPT, Claude, Gemini y Grok para crear planes de ataques detallados potencialmente catastróficos.

Según se detalló, cada chatbot hizo un plan de ataque en menos de 12 horas, con objetivos, ubicaciones precisas, horarios y métodos de ataques específicos que, en caso de que se implemente, podrían generar múltiples víctimas y atentados contra la red eléctrica de todo Estados Unidos.

Autores de la investigación afirmaron que las plataformas “produjeron información útil que podría ayudar a un atacante malintencionado a planificar y ejecutar ataques”. Aunado a esto, apuntaron que “dos plataformas generaron información para la construcción y detonación de un artefacto explosivo improvisado (IED), diseñado para causar numerosas víctimas”.

Tras la revelación del informe, la senadora y fruta presidenta del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, Maggie Hassan exigió que se controle el uso de este tipo de herramientas tecnológicas ya que “un terrorista puede acceder a una plataforma de IA y, en menos de 12 horas, obtener un manual concreto sobre cómo llevar a cabo un ataque mortal”.

Y agregó: “Si el Congreso no actúa, es cuestión de tiempo que un actor malintencionado utilice la IA para planificar y llevar a cabo un ataque importante”.

Los investigadores de GAO llegaron a tal punto de la exploración de la IA después de hacer una auditoría de desempeño y varios periodos de prueba entre diciembre de 2025 y octubre de 2026.

En el informe describieron que se hicieron pasar por usuarios con conocimientos básicos de IA; al inicio hicieron consultas sencillas sin recibir a cambio información maliciosos, posteriormente, con conversaciones más avanzadas, los investigadores eludieron las medidas de seguridad de cada chatbot para generar resultados más grandes como los planes de ataque, o la revelación de datos precisos para llevarlos a cabo.

Mientras una plataforma ayudaba con planes para detonar artefactos explosivos, con materiales específicos e indicaciones de construcción, otra IA elaboró cronogramas de planes operativos logísticos, de seguridad interna y de inteligencia para explotar dicha arma.

Las otras dos herramientas ayudaron a generar información para atacar redes eléctricas con drones en Estados Unidos, y para usar armas de fuego con el objetivo de causar daños económicos.

Los datos revelados en este estudio han encendido las alertas en medio de la crisis de seguridad que ha experimentado Estados Unidos, con apagones masivos y fallos en sus servicios básicos, turísticos, financieros y de comunicaciones en los últimos días.

“Los beneficios potenciales de esta tecnología son inmensos, pero también pueden beneficiar a actores malintencionados (...) En su estado actual, esta tecnología puede ser potencialmente peligrosa, y su mal uso representa un riesgo creciente para la seguridad nacional y económica”, advirtió en un comunicado la Oficina de Responsabilidad Gubernamental.