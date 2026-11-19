Las personas pensionadas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) todavía tienen pendiente recibir la segunda parte de su aguinaldo 2026. Este ingreso llegará en noviembre y coincidirá con el depósito de la pensión correspondiente a diciembre, por lo que será una fecha importante para organizar los gastos de fin de año. ¿Cuánto dinero depositarán a los adultos mayores? ¡Conoce el monto!

El aguinaldo es el pago más esperado del fin de año, ya que los trabajadores y pensionados que tienen derecho a recibir dicha prestación reciben un dinero extra que les ayuda con los gastos de las fiestas decembrinas, ya sea con la cena o con los regalos para sus seres queridos.

Pero no todas las personas reciben su aguinaldo en la misma fecha ya que cambia de acuerdo con cada empresa o patrón, eso sí, el pago por ley debe hacerse antes del 20 de diciembre.

¿Cuánto recibirán los pensionados del ISSSTE en la segunda parte del aguinaldo?

El monto depende de la cuota de pensión que tenga asignada cada beneficiario. Toma en cuenta que este año algunos pensionados del ISSSTE recibirán un aguinaldo de hasta 40 días, por lo que en el pago de la segunda parte, el monto podría ser equivalente a 20 días.

¿Cuándo depositan la segunda parte del aguinaldo ISSSTE 2026?

La segunda parte del aguinaldo para pensionados del ISSSTE está programada para el viernes 27 de noviembre de 2026 , de acuerdo con la fecha difundida en el calendario oficial; ese día también se realizará el depósito de la pensión correspondiente a diciembre.

¿Cuánto recibirán en total los pensionados el 27 de noviembre?

Los pensionados del ISSSTE recibirán un pago doble el 27 de noviembre ya que cobrarán la segunda parte del aguinaldo más la pensión adelantada de diciembre. No hay una cifra exacta de cuánto dinero caerá en su cuenta del banco, pues depende del caso de cada jubilado.

¿Quiénes tienen derecho al aguinaldo ISSSTE de 40 días en 2026?

De acuerdo con el decreto presidencial publicado el 23 de octubre de 2026, los servidores públicos de las dependencias y entidades federales cuya relación laboral se rige por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado recibirán un aguinaldo equivalente a 40 días; esto incluye:

-Personal operativo de confianza de las dependencias y entidades del gobierno federal;

-Personal de enlace y de mando, así como miembros del Servicio Exterior Mexicano en funciones dentro del país;

-Integrantes del Servicio Exterior Mexicano que se encuentren en funciones en las representaciones diplomáticas de México en el extranjero;

-Personal militar en activo;

-Personas físicas contratadas bajo régimen de honorarios, tanto en las dependencias y entidades federales como en el Servicio Exterior Mexicano;

-Personas que reciban pensiones o haberes de retiro (militar, civil o de gracia), así como los deudos de beneficiarios de una pensión otorgada por el ISSSTE o con cargo al erario federal;

-Trabajadores de categorías no previstas explícitamente, pero que hayan sido autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conforme a la normatividad aplicable.