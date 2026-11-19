Una vez más Sydney Sweeney generó polémica y atrajo las miradas de los usuarios de redes sociales luego de que compartiera un par de fotografías en lencería blanca de su propia marca de ropa, Syrn. La actriz estadounidense, de 29 años, desató miles de reacciones con las imágenes con las que se revelaron los nuevos modelos de lencería inspirados en la temporada invernal.

La famosa actriz protagonizó una sesión fotográfica con inspiración invernal en la que modeló un conjunto blanco de encaje, medias hasta los muslos y zapatos de tacón, en una producción que combinó la estética de la Navidad con el glamour del Hollywood clásico.

Las imágenes fueron compartidas este 19 de noviembre de 2026 en la cuenta oficial de la marca, con el mensaje: "La primera ráfaga de la temporada de Seductress. Syd usa el sujetador Halter Starlet y el bikini Pillow Fight".

La producción utilizó un escenario que evoca un paisaje invernal, con elementos navideños y textiles en tonos rojos y blancos. De acuerdo con la información publicada por Page Six, las prendas corresponden a un conjunto de lencería que tendría un costo aproximado de 118 dólares.

La publicación de la estrella de Hollywood provocó comentarios de sus seguidores, quienes elogiaron la sesión y los diseños de SYRN, mientras que otros destacaron el estilo como una combinación de glamour y estética vintage.

¿Qué es SYRN, la marca de lencería de Sydney Sweeney?

SYRN es la marca de lencería que Sydney Sweeney lanzó en 2026. La actriz participa como imagen principal de sus campañas y ha explicado que busca ofrecer diseños para distintos cuerpos y tallas, con una identidad que combina estilos femeninos, juveniles y atrevidos.

En una entrevista retomada por HOLA!, Sweeney habló de la importancia de crear prendas que se ajusten a diferentes tipos de cuerpo y señaló que su equipo de diseño está integrado por mujeres.