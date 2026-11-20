Ninel Conde es una de las famosas más seguidas y polémicas de la farándula mexicana, sin embargo, su vida familiar es un tema que mantiene alejado de los reflectores, por eso es que se conocen pocos detalles de sus hijos, sobre todo, de la mayor, Sofía, a quien tuvo cuando fue pareja de Ari Telch. ¿A qué se dedica y qué edad tiene la joven? Te contamos lo que se sabe.

Sofía Telch es la hija mayor de Ninel Conde y Ari Telch y aunque sus padres son figuras reconocidas de la televisión y el espectáculo mexicano, ella ha preferido mantener un perfil discreto y desarrollar sus intereses profesionales lejos de la exposición mediática.

¿Quién es Sofía Telch, la hija de Ninel Conde y Ari Telch?

Sofía Telch Herrera es la primogénita de la cantante y actriz Ninel Conde, conocida como ‘El Bombón Asesino’, y del actor Ari Telch, recordado por sus participaciones en producciones como Mirada de mujer.

Nació el 7 de mayo de 1997, durante la relación de sus padres, quienes estuvieron casados entre 1996 y 1998. A diferencia de su Conde y Telch, Sofía no ha buscado una carrera como actriz o cantante ni suele aparecer en eventos públicos. Su presencia en medios de comunicación ha sido limitada y buena parte de lo que se conoce sobre ella proviene de algunas declaraciones que hizo en redes sociales hace varios años y de entrevistas de sus padres.

¿A qué se dedica Sofía Telch y qué estudió?

Se sabe que Sofía Telch estudió Periodismo y Producción de Medios en Estados Unidos. Sin embargo, en este momento se desconoce cuál es su empleo actual y tanto Ninel como Ari han respetado la privacidad de su hija, por lo que no han revelado detalles.

¿Cuántos años tiene Sofía Telch?

Sofía Telch nació el 7 de mayo de 1997. Al 20 de noviembre de 2026 tiene 29 años.

¿Sofía Telch tiene hermanos?

Sí. Sofía tiene un medio hermano menor, Emmanuel (11 años), hijo de Ninel Conde y Giovanni Medina.