Fátima Bosch conquistó las redes sociales con una sesión fotográfica en look deportivo a pocas días de entregar la corona que recibió como reina de belleza en Miss Universo.

En su cuenta de Instagram, la modelo y celebridad tabasqueña compartió varias fotografías luciendo bella y glamorosa, ataviada con un conjunto negro, compuesto por shorts bikers ajustados de cintura alta, a juego con un bralette de estilo bandeau.

Al atuendo le sumó un par de tenis rosas de Skechers, marca de calzado con la que colabora como embajadora y modelo en redes sociales y por la que hizo dicha sesión.

Bosch Fernández, de 26 años, se mostró radiante con un glamoroso maquillaje que realzó sus rasgos de manera natural, labios nude, ligero blush sobre los pómulos y párpados ahumados, mientras su cabello color chocolate se lució peinado con ondas suaves.

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“The Universe se mueve con @skechersmexico”, escribió en la publicación, misma en la que recibió todo tipo de comentarios de los internautas, desde la celebración a su trabajo en la organzación, hasta sus fans que alagaron su belleza, pero también críticos que no se hicieron esperar para burlarse de ella y expresar descontento ante su reinado.

“Qué bueno que se va”, “Por fin te largas”, “Ni siquiera transmite nada de Miss Universo”, “Hasta en el gym eres perfecta”, “Cerrando con broche de oro este maravilloso año, por más éxitos, mi amada y eterna reina Fátima”, “La Miss Universo más impresionante de la historia”, “Devorando como siempre”, se lee en los comentarios.

Después de una coronación polémica y un año de actividades donde pasó de todo en la vida de Fátima, desde demandas, acusaciones de fraude, hasta conflictos con otras veteranas del concurso, la reina de belleza entregará su corona durante la edición de Miss Universo 2026 que se llevará a cabo esta semana en Puerto Rico.

Previo a la gran ceremonia, Fátima ha estado ocupada haciendo cumpliendo con los últimos compromisos de su agenda, incluida su colaboración en las galas previas al concurso como el National Costume Show, que se llevó a cabo este sábados, y la Competencia Preliminar de este domingo, donde las candidatas desfilarán en traje de baño y en traje de noche.

La joven fue captada durante el National Costume Show luciendo un elegante vestido blanco y negro de corte sirena, con escote strapless, que complementó con su corona, además de joyas de diamantes y guantes de malla negra extralargos.

En torno al final de su reinado se dio a conocer que la celebridad tiene activo un proceso legal que le prohíbe estrictamente al empresario tailandés Nawat Itsaragrisil hablar de ella o mencionarla. Cabe recordar que el inicio del reinado de Bosch estuvo marcado por una pelea mediática con Nawat en Tailandia y hace unos meses se dio a conocer que el hombre la demandó.

¿Cuándo y a qué hora será la final de Miss Universo 2026?