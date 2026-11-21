La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) volvió a pronunciarse sobre la investigación contra Vadhir Derbez por una denuncia de presunta violación y aseguró que la carpeta contiene “datos de prueba sólidos” que, desde la perspectiva de la institución, sustentan la existencia del hecho investigado; asimismo, las autoridades dieron a conocer que el famoso actor aún no ha comparecido.

En un comunicado difundido el 20 de noviembre, la dependencia indicó que ha acudido a más de 10 domicilios y lugares para notificarlo, incluido el despacho de sus abogados, no obstante, el hijo de Eugenio Derbez no se ha presentado.

El pronunciamiento de la Fiscalía de la CDMX ocurrió después de que Vadhir rechazara públicamente las acusaciones y asegurara que él es víctima de un intento de extorsión.

¿Qué dijo la Fiscalía CDMX sobre Vadhir Derbez?

La Fiscalía capitalina sostuvo que la carpeta de investigación por el delito de violación contiene elementos que, a su juicio, respaldan la existencia del hecho denunciado.

“La carpeta de investigación incluye datos de prueba sólidos que sustentan la existencia del hecho investigado. La Fiscalía reitera su disposición a que Vadhir 'N' comparezca y colabore con la investigación, así como a recibir y valorar los elementos que él y su defensa presenten, incluidos aquellos que, en su caso, puedan contribuir a deslindar su responsabilidad", indicaron las autoridades.

A su vez, la Fiscalía dijo que la defensa del artista no ha incorporado al expediente los dictámenes y otros elementos que, según el actor y sus representantes, tienen para respaldar su versión.

Ante los señalamientos difundidos en medios de comunicación relacionados al caso de Vadhir “N”, las investigaciones por el delito de violación y por la posible extorsión que él denunció se realizan con objetividad e imparcialidad, con respeto a los derechos de las personas involucradas y a la presunción de inocencia. Reiteramos nuestra disposición de que Vadhir “N” comparezca y colabore con la investigación, así como a recibir y valorar los elementos que él y su defensa presenten, incluidos aquellos que, en su caso, puedan contribuir a deslindar su responsabilidad. Más información 👇 https://t.co/LHFuIHPrH1 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) November 21, 2026

¿La orden de aprehensión contra Vadhir Derbez sigue vigente?

No. La Fiscalía CDMX confirmó que un juez de control había librado una orden de aprehensión contra el actor por el delito de violación, pero esta quedó sin efectos después de la resolución de un juicio de amparo promovido por su defensa.

Esto significa que, por ahora, Vadhir Derbez puede enfrentar el procedimiento penal en libertad y que la autoridad puede buscar su comparecencia ante un juez mediante citatorio.

¿Por qué Vadhir Derbez dice que lo extorsionan?

Además de rechazar la denuncia por presunta violación, Vadhir Derbez aseguró públicamente que fue víctima de un intento de extorsión. El actor sostuvo que le habrían solicitado 350 mil dólares para evitar que se integrara o difundiera información relacionada con el caso. También, afirmó que se divulgaron datos de la carpeta de investigación y que eso lo llevó a hablar públicamente sobre el tema.