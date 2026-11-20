Vadhir Derbez rompió el silencio tras la denuncia en su contra por presunta violación. El hijo de Eugenio Derbez dio una entrevista este viernes a Ciro Gómez Leyva, en la que aseguró que los hechos denunciados "no ocurrieron" y que el caso "se ha vuelto todo un circo".

Además, el actor de Vecinos y La Familia P. Luche expresó que siente mucha tristeza y coraje por la situación, a pesar de que su abogado, Enrique González Casanova, dijo hace unos días que estaba "muerto de la risa".

"Está perfecto, está muy contento, está trabajando, está muerto de la risa de este tema" , señaló en su momento.

Aquí te contamos de qué se le acusa al actor mexicano y qué dijo al respecto.

¿De qué se le acusa a Vadhir Derbez?

El pasado 6 de noviembre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) reveló que obtuvo una orden de aprehensión contra Vadhir Derbez por el delito de violación. Sin embargo, la orden no se había ejecutado debido a que el acusado interpuso un juicio de amparo.

Asimismo, la Fiscalía confirmó que el caso se refiere a presuntos hechos ocurridos en abril de este año, en la alcaldía Coyoacán.

La presunta víctima es una joven que participó en la grabación de uno de los videos musicales del actor.

Vadhir Derbez niega las acusaciones en su contra

En entrevista con Gómez Leyva, Vadhir aseguró que cuenta con pruebas de que los hechos denunciados no ocurrieron y señaló que el caso se ha vuelto un circo.

"Mi posición es que llevamos metiendo evidencias, pruebas de que esto no ocurrió. He querido llevar esto ante la ley como debe de ser en juzgados, lamentablemente se me ha presionado de muchas maneras, hasta ha salido esto en medios y se ha vuelto todo un circo".

Además, aseguró que no le gusta verse envuelto en "escándalos", pues es una persona que siempre ha construido su carrera a base de su "trabajo, de hacer las cosas bien".

Vadhir Derbez asegura que está siendo víctima de extorsión

Vadhir también reveló que presuntamente está siendo extorsionado y que le pedían 350 mil dólares para que el caso no saliera a la luz. Además, acusó a alguien dentro de la Fiscalía de haber vendido la carpeta de investigación a los medios de comunicación.

"Yo he recibido muchos mensajes, me estaban pidiendo 350 mil dólares para no salir con la carpeta, para esconder todas estas cosas, cosas que fabricaron. Al yo no dar este dinero, empezaron a hacer cosas chuecas dentro de la fiscalía, alguien empezó a vender la carpeta a medios de comunicación para tratar de sacar dinero por su parte".

Vadhir Derbez habla sobre el supuesto segundo caso de abuso sexual en su contra

Respecto a un supuesto segundo caso de violación en su contra, relacionado con una joven de 15 años en un crucero en aguas internacionales, Vadhir aseguró que ni él ni su abogado tienen conocimiento del caso ni han recibido alguna notificación.

El actor expresó que los medios lo están haciendo ver como un "agresor sexual serial" y aseguró que la situación le provoca "mucha tristeza y mucho coraje".

"Se está pintando una narrativa como si yo fuera un agresor sexual serial, me vuela la cabeza. Insisto, no tengo la necesidad de estar saliendo agredir absolutamente a nadie ni obligar a nadie a hacer nada. Me da mucha tristeza y mucho coraje".