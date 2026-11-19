La polémica en la familia de Meghan Markle continúa, luego de que su media hermana, Samantha Markle, acudiera este jueves a la audiencia de su padre, Thomas Markle Sr., en un tribunal federal de Tampa, Florida, donde se determinaría si era mentalmente competente para afrontar un juicio por presunta posesión de material de abuso sexual infantil.

Samantha acudió en silla de ruedas y acompañada de su pareja, Mark Phillips, quien dijo a Page Six que él y Samantha no estaban "tan mal" y describió el día como "otro día en el paraíso". En ese momento, la hermana de Meghan permaneció en silencio.

No fue hasta la salida del tribunal, cuando Samantha dijo a los medios que su padre estaba "muy bien, gracias".

Previamente, la media hermana de la duquesa de Sussex dijo a Daily Mail que las acusaciones contra su padre no tenían fundamento y que su hermano, Thomas Markle Jr., las había inventado.

"Estas acusaciones repugnantes no tienen ningún fundamento y mi hermano es despreciable por inventárselas. Quiere destruir a nuestro papá. Debería darle vergüenza", señaló.

Asimismo, la mujer de 61 años aseguró que su hermano había inventado las acusaciones contra su padre porque este había dejado de darle dinero y, según ella, lo había utilizado como fuente de ingresos durante años.

"Ha utilizado a mi papá como fuente de ingresos durante años y, una vez que dejó de recibir el dinero, se inventó las mentiras más escandalosas que pudo para tratar de sacar provecho de los medios de comunicación".

Thomas Markle Sr. es declarado mentalmente competente para enfrentar juicio

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, durante la audiencia de este jueves se determinó, tras una evaluación psiquiátrica, que el padre de Meghan Markle era mentalmente competente para comprender las acusaciones que enfrenta.

Por ello, el próximo 1 de diciembre tendrá una audiencia preliminar en Florida, donde se determinará "si existen pruebas suficientes para que el proceso penal continúe".

De ser declarado culpable, Thomas Markle Sr. podría enfrentar una pena de 20 años de prisión.