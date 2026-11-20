TE RECOMENDAMOS
"Es un ser despreciable": hermana de Meghan Markle acusa a su hermano Thomas de mentir y perjudicar a su padre
Conductora arremete contra Leonardo DiCaprio tras su fiesta de cumpleaños 52: “Gordo, hinchado y desaliñado”
¿Por qué le dieron otras 36 horas de arresto a Luis de Llano? Juzgado rechaza disculpa a Sasha Sokol
El príncipe Harry, hijo menor del rey Carlos III del Reino Unido, dijo este viernes que está encantado de estar otra vez en su país y bromeó que, poco a poco, intenta "quitarles" a sus hijos, Archie y Lilibet, el acento estadounidense.
El duque de Sussex, que reside en Inglaterra desde septiembre con su mujer, Meghan Markle, y los pequeños príncipes, comentó hoy al programa 'This Morning' de la cadena ITV que el regreso al Reino Unido desde Los Angeles ha sido un "gran cambio cultural" para la familia.
"Es un ser despreciable": hermana de Meghan Markle acusa a su hermano Thomas de mentir y perjudicar a su padre
Conductora arremete contra Leonardo DiCaprio tras su fiesta de cumpleaños 52: “Gordo, hinchado y desaliñado”
Comentó que la confianza personal de Archie, de siete años, y de Lilibet, de cinco, "se ha disparado" desde que empezaron a ir a un colegio británico en septiembre.
Te recomendamos
"Es un ser despreciable": hermana de Meghan Markle acusa a su hermano Thomas de mentir y perjudicar a su padre
Conductora arremete contra Leonardo DiCaprio tras su fiesta de cumpleaños 52: “Gordo, hinchado y desaliñado”
¿Por qué le dieron otras 36 horas de arresto a Luis de Llano? Juzgado rechaza disculpa a Sasha Sokol
¿Fátima Bosch está peleada con Lupita Jones y Ximena Navarrete? Esto dijeron las Miss Universo mexicanas
"Estoy intentando quitarles el acento. Lili hace una imitación muy buena de "¡Mamáá!" (igual pronunciación en inglés), y "creo que el hecho de que los niños lleven uniforme escolar supone un cambio importante para ellos", resaltó.
El príncipe, de 42 años, hizo estas declaraciones al participar en el programa para promocionar los Juegos Invictus, que él creó para los militares que quedaron con lesiones tras resultar heridos en combate y que se celebrarán el año próximo en la ciudad inglesa de Birmingham.
También expresó su alegría por estar de vuelta en el Reino Unido tras marcharse en 2020 con Meghan para iniciar una nueva vida en California y apartarse de la Casa Real británica.
¿Por qué le dieron otras 36 horas de arresto a Luis de Llano? Juzgado rechaza disculpa a Sasha Sokol
¿Fátima Bosch está peleada con Lupita Jones y Ximena Navarrete? Esto dijeron las Miss Universo mexicanas
Esta semana, Harry afirmó en una entrevista al Telegraph que estaría dispuesto "al cien por cien" a alistarse de nuevo en el Ejército británico si fuera necesario para defender a su país en una eventual guerra contra Rusia.
Tras renunciar a sus funciones dentro de la Casa Real, el príncipe emprendió sin éxito una larga batalla judicial contra el Ministerio del Interior al perder su derecho automático a la protección policial financiada por los contribuyentes.
[Publicidad]