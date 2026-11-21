Melania Trump volvió a llamar la atención con declaraciones sobre su matrimonio con Donald Trump y el entorno político del presidente de Estados Unidos. En una nueva serie documental, la primera dama cuestionó que algunas personas cercanas a su esposo se limiten a darle la razón y advirtió que esa actitud no es saludable.

Las declaraciones aparecen en Melania, The Series, una producción de dos partes de Amazon MGM Studios que ofrece una mirada a la vida personal de la primera dama. Durante una entrevista con su esposo, Melania explicó que, aunque Donald Trump puede considerarla una persona difícil, ella simplemente le dice la verdad. Además, defendió que ambos pueden tener opiniones distintas sin que eso signifique un problema en su matrimonio.

En el video que circula en redes sociales de Melania, The Series, la primera dama cuestionó que el presidente esté rodeado de personas que, en lugar de expresar opiniones propias o señalar desacuerdos, suelen aceptar todo lo que dice.

Durante una conversación incluida en la serie documental, un entrevistador preguntó a la pareja quién era más fácil de tratar. Donald Trump respondió que él era una persona con la que resultaba sencillo llevarse bien y sugirió que Melania podía ser más difícil. "Creo que soy muy fácil de tratar, mucho más de lo que el público cree. Ella bien podría ser más difícil que yo", dijo el mandatario.

La primera dama sonrió ante el comentario, pero después, en una intervención individual, explicó su postura: "Él dijo algo como: 'Oh, ella es tan difícil', pero yo le digo la verdad”, argumentó, para después añadir: "Siento que a veces hay demasiada gente a su alrededor, gente que sólo dice que sí, y eso no es sano".

Con esta declaración, Melania dejó ver que considera importante que el presidente escuche opiniones diferentes y no esté rodeado únicamente de personas que respalden sus decisiones.

Por otro lado, en el mismo fragmento de la entrevista, el presidente estadounidense mencionó: "Ella cree firmemente que todo debe ser muy presidencial (...) cuando hacíamos mítines, si de vez en cuando me ponía a bailar, no estoy seguro de que a ella le gustara mucho"

A estas palabras, Melania respondió: "Bueno, a veces, ya sabes, las situaciones eran como 'No creo que sea un buen día para bailar, así que'".

Melania y Donald Trump se conocieron en 1998 y se casaron en 2005. Tienen un hijo, Barron Trump, quien actualmente tiene 20 años y estudia en la Universidad de Nueva York.

Melania Trump dice que a su marido le sobran personas que le dan la razón. En su serie de Prime Video, cuenta que ella prefiere decirle lo que piensa, incluso cuando discrepa con él. Video: Prime Video / Amazon MGM Studios. Suscríbete a nuestro boletín. Link en bio. https://t.co/AQvgLbs0aU — El Nuevo País (@ElNuevoPais2026) November 20, 2026

¿Dónde se puede ver Melania, The Series?

Melania, The Series es una producción de dos partes de Amazon MGM Studios disponible en Prime Video desde el 20 de noviembre. A través de entrevistas y escenas de su vida personal, aborda su matrimonio con el presidente, su papel como madre, sus actividades y su experiencia como primera dama.