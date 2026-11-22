El apocalipsis tecnológico podría haber comenzado ya en Estados Unidos, o al menos eso parece con tantos apagones y fallas. En cuestión de días, una cadena de inestabilidades informáticas han afectado a bancos, aerolíneas, grandes compañías y hasta sistemas de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), encendiendo las alarmas sobre la fragilidad de la infraestructura digital del país.

Lo que parecían interrupciones aisladas comenzó a dibujar un escenario inquietante para algunos expertos: servicios esenciales pueden quedar fuera de operación de un momento a otro y millones de personas dependen de sistemas que no siempre están preparados para resistir estas crisis.

Según advirtió el empresario de ciberseguridad y experto en inteligencia artificial, Thomas Hastings, el apocalipsis tecnológico ya llegó a Estados Unidos y precisamente llegó a través del uso indebido y mal regulado de la IA: “Ya ha comenzado. Es nuestra culpa. Es como si Adán le diera un mordisco a la manzana”.

Esta semana, los problemas alcanzaron plataformas de Microsoft y Apple, instituciones financieras y sistemas de la Administración Federal de Aviación (FAA), que provocaron una paralización nacional de las operaciones aéreas; además de una red interna de la NSA que se vio vulnerada.

La sucesión de incidentes expuso el alcance de la dependencia tecnológica estadounidense: una falla puede complicar vuelos, impedir operaciones bancarias, interrumpir jornadas laborales y dejar a usuarios sin acceso a servicios cotidianos.

Aunque cada interrupción tuvo explicaciones particulares, la coincidencia alimentó el temor de que Estados Unidos esté entrando en una etapa de vulnerabilidad digital cada vez más difícil de controlar.

Una de las principales preocupaciones apunta a la inteligencia artificial y su capacidad para detectar vulnerabilidades informáticas a una velocidad sin precedentes.

Esta tecnología puede encontrar errores ocultos durante años y obligar a empresas y agencias gubernamentales a corregirlos de inmediato. Sin embargo, la carrera por instalar parches y actualizar programas también puede provocar nuevos problemas, especialmente cuando se trata de sistemas antiguos y complejos.

El senador Mark Warner advirtió sobre los riesgos de esa presión por reparar vulnerabilidades antes de que sean aprovechadas por ciberdelincuentes: “Cuando eso sucede, ocurren descuidos, el sistema no puede asimilar esas correcciones con la suficiente rapidez y se producen estas series de interrupciones. Creo que veremos más”, dijo.

El escenario ha sido descrito por algunos especialistas como Bugmageddon : una especie de efecto dominó en el que aparecen más errores de los que las organizaciones pueden corregir de manera segura.

Anne Neuberger, exdirectora de ciberseguridad de la NSA, ha advertido sobre los desafíos que implica aplicar múltiples correcciones en infraestructuras interconectadas.

Una actualización diseñada para proteger un sistema puede entrar en conflicto con otros componentes y terminar provocando interrupciones inesperadas. Así, la misma tecnología que ayuda a encontrar amenazas también puede acelerar una crisis si las empresas no consiguen responder a tiempo.

“Nadie es inmune, ya que las organizaciones se apresuran a proteger sus sistemas un paso por delante de los atacantes. En algunos casos, la aplicación de múltiples parches provocará interrupciones del servicio. Sospecho que eso es lo que ocurrió aquí”, comentó Neuberger en entrevista con Financial Times ante las múltiples fallas tecnológicas de los últimos días.

Las explicaciones técnicas, sin embargo, no han convencido a todos. El experto en ciberseguridad James Knight consideró sospechosa la coincidencia de fallas en distintas organizaciones e incluso planteó la posibilidad de que Irán estuviera detrás de una operación contra Estados Unidos en medio de su conflicto geopolítico.

Asimismo, sugirió que las autoridades podrían estar evitando revelar información para impedir el pánico. No obstante, no presentó pruebas públicas que respaldaran esa acusación y las autoridades estadounidenses han señalado que no existe evidencia de un ciberataque coordinado detrás de los incidentes.

La advertencia más contundente hasta el momento ha sido la de Thomas Hastings, quien planteó que programas maliciosos impulsados por inteligencia artificial podrían haberse infiltrado en redes estadounidenses y permanecer inactivos hasta que determinadas actualizaciones los activaran. También mencionó a China, Irán y Rusia como posibles actores capaces de aprovechar las vulnerabilidades.

Por ahora, no hay pruebas de que Estados Unidos esté sufriendo un ataque coordinado ni de que se encuentre ante un colapso tecnológico inminente. Sin embargo, la cadena de interrupciones que todavía hoy se han informado, como la afectación a la aerolínea Delta, han dejado al descubierto un problema real: la dependencia de redes digitales y sistemas que pueden fallar simultáneamente o por errores independientes.

Los especialistas recomiendan fortalecer la seguridad de las cuentas, utilizar administradores de contraseñas y conservar copias físicas de documentos importantes. También sugieren tener algo de dinero efectivo disponible teniendo como referencia los “apagones” que ha habido en servicios financieros de los últimos días.