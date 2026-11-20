¿Te imaginas lo que es vivir sin luz solar durante semanas? Pues un pueblo en Estados Unidos acaba de tener su último amanecer del 2026, por lo que no verá el sol sino hasta el siguiente año. ¿Dónde está el lugar donde saldrá el sol hasta el 23 de enero de 2027? Te contamos y explicamos por que sucede este fenómeno natural.

Quizás has notado que una vez que comienza el otoño oscurece más temprano, por lo que resulta normal que se haga de noche alrededor de las seis de la tarde; pero en ciertos lugares del mundo sucede un fenómeno que no sólo provoca que anochezca antes, sino que ya no haya sol durante varios días.

¿En dónde ya no sale el sol hasta enero de 2027?

El pueblo que protagoniza esta historia es Utqiagvik, en Alaska, al norte de Estados Unidos. Debido a su ubicación dentro del círculo polar ártico, cada invierno experimenta un fenómeno natural conocido como noche polar: el Sol permanece por debajo del horizonte durante varias semanas.

Durante el invierno de 2026-2027, Utqiagvik permanecerá 65 días consecutivos sin amaneceres. Estas son las fechas importantes del fenómeno:

18 de noviembre de 2026: ocurrió el último atardecer del año

ocurrió el último atardecer del año 19 de noviembre de 2026: comenzó el periodo de noche polar

comenzó el periodo de noche polar 21 de diciembre de 2026: se producirá el solsticio de invierno, el día con menor duración de luz solar en el hemisferio norte

se producirá el solsticio de invierno, el día con menor duración de luz solar en el hemisferio norte 22 de enero de 2027: será el último día sin que el Sol salga por el horizonte

será el último día sin que el Sol salga por el horizonte 23 de enero de 2027: el Sol volverá a aparecer aproximadamente a la 1:03 de la tarde, hora local.

¿Utqiagvik permanecerá completamente a oscuras durante 65 días?

No. Aunque el Sol no aparecerá sobre el horizonte, esto no significa que la localidad permanecerá en oscuridad absoluta durante las 24 horas del día. Durante algunas horas alrededor del mediodía se produce un resplandor conocido como crepúsculo. La luz solar alcanza la atmósfera y genera claridad en el cielo.

¿Cuándo volverán los días largos en Utqiagvik?

Después del primer amanecer del 23 de enero de 2027, las horas de luz comenzarán a aumentar progresivamente. De acuerdo con los cálculos solares para 2027, la localidad tendrá un periodo de aproximadamente 82 días sin que el Sol se oculte por completo, entre mayo y julio.

☀️❄️🎥 EN IMAGES || En Alaska, le soleil disparaît pour la dernière fois de l’année et ne réapparaîtra pas avant le 23 janvier 2027, marquant le début de près de deux mois de nuit polaire. https://t.co/SUv2cpIJnz — Neural Space (@NeuralSpaceIO) November 20, 2026

¿En qué otros lugares del mundo ocurre la noche polar?

La noche polar no es exclusiva de Alaska, ya que también se presenta en otras regiones ubicadas dentro del círculo polar ártico, como el norte de Canadá, Groenlandia, Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia.