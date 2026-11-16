Anaheim, California, se ha convertido en uno de los destinos favoritos de los viajeros mexicanos debido a su increíble oferta de parques temáticos, centros comerciales, eventos deportivos, gastronomía y ubicación estratégica que permite explorar otros rincones del sur del estado.

Aunque Anaheim es un destino mundialmente famoso por albergar Disneyland Resort, tiene hospedajes fabulosos, restaurantes de primer nivel, museo y atracciones que darán unas vacaciones completas a toda la familia.

¿Cómo llegar a Anaheim, California?

Desde Tijuana por CBX

Si cruzas a Estados Unidos a través del Cross Border Xpress (CBX), llegar a Anaheim es un proceso sencillo con las múltiples opciones de transporte disponibles en la terminal de San Diego. Una vez que completes tu cruce migratorio, encontrarás servicios de Uber, Lyft, taxis, renta de automóviles y autobuses shuttle que conectan con Anaheim.

Desde Los Ángeles

Anaheim se encuentra a unos 40 kilómetros de Los Ángeles. Para quienes llegan al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), existen opciones como Uber, Lyft, servicios de shuttle y renta de automóviles para llegar directamente a Anaheim. El trayecto desde el aeropuerto suele durar entre 45 y 90 minutos.

También es posible utilizar el tren Metrolink desde Union Station hasta el centro de transporte ARTIC en Anaheim para evitar las congestionadas carreteras del sur de California.

Próximamente habrá nuevo vuelo

Aeroméxico ampliará su presencia en California con una nueva ruta hacia el Aeropuerto John Wayne, en Orange County, a partir del 11 de enero de 2027. La aerolínea operará siete vuelos semanales. Gracias a su ubicación estratégica, el Aeropuerto John Wayne se encuentra a poca distancia de destinos turísticos populares como Anaheim, Newport Beach e Irvine.

Llegar a Anaheim desde el Aeropuerto John Wayne es sencillo y rápido. La ciudad se ubica a unos 20 kilómetros del aeropuerto, por lo que el trayecto en automóvil, Uber, Lyft o taxi suele tomar entre 20 y 30 minutos, dependiendo del tráfico.

¿Dónde hospedarse en Anaheim, California?

JW Marriott Anaheim Resort

Hay diversas opciones de hospedaje en Anaheim, pero si quieres lo mejor de lo mejor, debes considerar sus hoteles de categoría 4 diamantes. Una de ellas es el JW Marriott Anaheim Resort con una ubicación privilegiada, a 15 minutos a pie de Disneyland Resort y muy cerca del Anaheim Convention Center. El hotel cuenta con 466 habitaciones y suites, muchas de ellas con vistas a los parques temáticos, además de amplios espacios diseñados para familias y una piscina para que no falte la diversión.

Entre sus principales atractivos destacan su gimnasio, sala de yoga y el JW Garden, así como su comedor y espacios para relajarte. Amarás su rooftop bar con increíbles vistas de la ciudad y desde donde se pueden apreciar los fuegos artificiales de Disneyland Park. Hay servicio a la habitación y espacios para eventos y reuniones.

El precio promedio de una noche va de los $220 a los $350 dólares para una habitación estándar. Las tarifas pueden variar según la temporada, la demanda y la cercanía de eventos especiales o periodos vacacionales.

Lo que más amarás del hotel es la comodidad de sus habitaciones, pero también notarás la excelencia en su servicio y amarás el diseño sofisticado de los espacios. El JW Marriott Anaheim Resort es una opción para quienes buscan una experiencia exclusiva durante su visita a Anaheim.

Anaheim, California

Anaheim, California

The Viv Hotel

Si quieres hospedarte en uno de los hoteles más modernos con categoría Cuatro Diamantes, elige The Viv Hotel Anaheim. Combina un diseño contemporáneo con detalles que te remontarán a tu infancia.

Hay ambiente familiar, habitaciones y suites amplias, pero también opciones con literas. Todas incluyen amenidades como Wi-Fi gratuito, minirefrigerador y áreas diseñadas para el confort.

Amarás sus espacios de entretenimiento. The Viv Hotel tiene dos piscinas, una está en el roof top y es exclusiva para adultos con jacuzzi al lado, vistas panorámicas de la ciudad y de los fuegos artificiales de Disneyland. Cuenta con piscina familiar, zona acuática para niños, jacuzzis, gimnasio.

Anaheim, California

Anaheim, California

Tienes que cenar en el restaurante Top of the V, ubicado en la parte superior del hotel con comida española y cortes de carne deliciosos.

La tarifa estándar de una habitación suele tener una tarifa promedio de entre $250 y $400 dólares por noche, aunque el costo puede aumentar durante temporadas vacacionales, fines de semana o fechas de alta demanda relacionadas con Disneyland.

Anaheim, California

Anaheim, California

¿Qué hacer en Anaheim, California?

Disneyland Resort

Disneyland Resort es uno de los complejos turísticos más famosos de Estados Unidos y está ubicado en Anaheim. Combina parques temáticos, hoteles, restaurantes, tiendas y experiencias inspiradas en las historias y personajes de Disney.

Es “El Lugar más Feliz de la Tierra” y está conformado por dos parques temáticos. El primero es Disneyland Park, el parque original inaugurado por Walt Disney el 17 de julio de 1955. Aquí se encuentra el icónico Castillo de la Bella Durmiente y algunas de las atracciones más populares del resort, como Star Wars: Galaxy’s Edge, Space Mountain, Big Thunder Mountain Railroad y Finding Nemo Submarine Voyage.

Este parque suele ser el favorito de las familias con niños pequeños debido a la gran cantidad de atracciones clásicas y personajes Disney.

Anaheim, California

El segundo parque es Disney California Adventure Park. Ofrece experiencias orientadas a visitantes de todas las edades, especialmente adolescentes y adultos. Te va a encantar Avengers Campus, una zona dedicada a los superhéroes de Marvel; Cars Land, inspirada en la película Cars; la montaña rusa Incredicoaster y la atracción Guardians of the Galaxy - Mission: Breakout!.

Ambos parques se encuentran uno frente al otro dentro del resort, lo que permite a los visitantes recorrerlos fácilmente durante su estancia en Anaheim. Para visitar los dos parques, es necesario contar con un boleto Park Hopper.

Anaheim, California

Anaheim Packing District

Si quieres ir a uno de los hot spots de Anaheim, visita el Anaheim Packing District, un espacio gastronómico, con tiendas y entretenimiento. Solía ser una empacadora de naranjas y ahora reúne decenas de propuestas culinarias, cafés artesanales, bares y boutiques increíbles.

En el distrito también hay áreas al aire libre, jardines y terrazas para un momento de relajación. En fines de semana o días festivos puedes encontrar música en vivo, espectáculos culturales y bazares.

Anaheim, California

Anaheim, California

Ducks en el Honda Center

Asistir a un partido de hockey de los Anaheim Ducks en el Honda Center es una de las experiencias más emocionantes para vivir en la ciudad. El equipo fue fundado en 1993 y es increíblemente amado por los residentes.

Aunque no sigas el hockey sobre hielo, vas a emocionarte con los gritos, la velocidad del juego, la energía de los aficionados, los efectos audiovisuales y el ambiente que se vive en los partidos. Hay mucha comida como hot dogs, hamburguesas, nachos y tiendas de mercancía oficial.

Anaheim, California

Anaheim, California

Huntington

Huntington Beach se ubica a 40 minutos de Anaheim y es perfecta para visitar durante tu viaje. Es conocida como la Surf City USA, debido a la cantidad de personas que realizan surf. Tiene buenas condiciones para practicar este deporte durante gran parte del año. Su gran extensión de arena es perfecta caminar, tomar el sol, jugar voleibol o simplemente relajarse.

Camina por Huntington Beach Pier, un muelle que se adentra en el mar y ofrece vistas lindas. La zona está rodeada por restaurantes, cafeterías, tiendas y espacios para pasear a pie o en bicicleta.

Anaheim, California

Próximamente OCIVIBE

OCVIBE será un distrito de entretenimiento. Actualmente está en etapa de construcción, junto al Honda Center y el ARTIC. El proyecto busca convertirse en un “nuevo punto de encuentro para residentes y visitantes, reuniendo espacios para espectáculos, gastronomía, compras, recreación y convivencia en una zona diseñada para recorrerse a pie”.

Se busca consolidar esta zona como atractivo turístico todo el año, más allá de los eventos deportivos y conciertos que actualmente hay en el Honda Center.