Colorado se ha consolidado como uno de los destinos invernales más atractivos de Norteamérica gracias a su combinación de montañas cubiertas de nieve, pueblos alpinos, experiencias de lujo y una oferta de actividades que va mucho más allá del esquí.

Con 28 centros de esquí distribuidos por todo el estado, el destino ofrece opciones tanto para quienes buscan su primera aventura en la nieve como para viajeros experimentados que desean desafiar algunas de las mejores pistas de la región.

La temporada de invierno es una oportunidad perfecta para descubrir la diversidad de Colorado. Desde sofisticados resorts de montaña y restaurantes galardonados hasta paseos en trineo, aguas termales y recorridos panorámicos, el estado ofrece experiencias para parejas, familias y grupos de amigos.

Si estás planeando una escapada invernal, esta guía te ayudará a saber cómo llegar, qué lugares visitar y cuáles son los mejores consejos para aprovechar al máximo tu viaje.

Cómo llegar a Colorado desde México

Llegar a Colorado es cada vez más sencillo gracias a las conexiones aéreas directas disponibles desde México.

Desde junio de 2026, Volaris opera una ruta directa entre Querétaro y Denver con dos frecuencias semanales, los miércoles y domingos, convirtiéndose en la primera conexión sin escalas entre ambas ciudades. Esta alternativa amplió las opciones de viaje para los viajeros de la región del Bajío.

Quienes salen desde la Ciudad de México también cuentan con vuelos directos diarios a Denver operados por Aeroméxico, United Airlines y Volaris. Una vez en la capital de Colorado, es posible trasladarse fácilmente a algunos de los destinos de montaña más importantes del estado.

Denver, la puerta de entrada a las Montañas Rocosas

Conocida como la "Ciudad a una milla de altura", Denver es mucho más que un punto de llegada. La ciudad combina cultura, gastronomía y entretenimiento con una ubicación estratégica para iniciar cualquier aventura invernal.

Entre sus principales atractivos destacan Union Station, el distrito artístico RiNo y el Museo de Arte de Denver. Para quienes buscan actividades al aire libre, también es posible realizar excursiones hacia Red Rocks Amphitheatre o recorrer las montañas cercanas.

Denver es además uno de los grandes referentes gastronómicos de Colorado, con una creciente escena de cervecerías artesanales, mercados gastronómicos y restaurantes reconocidos internacionalmente.

Denver. Foto: Cortesía VISIT Denver

Aspen Snowmass: lujo, nieve y experiencias exclusivas

Hablar de Colorado es hablar de Aspen. Considerado uno de los destinos de esquí más famosos del mundo, Aspen Snowmass reúne cuatro montañas icónicas: Aspen Mountain, Aspen Highlands, Buttermilk y Snowmass.

La temporada 2026-2027 llega con novedades importantes, incluyendo el nuevo telesilla Nell Bell en Aspen Mountain y la reapertura de Ullrhof en Snowmass, presentado como el primer restaurante de montaña totalmente eléctrico de la región.

Además de esquiar, los visitantes pueden disfrutar de paseos en globo aerostático, caminatas entre paisajes nevados, pesca en ríos cristalinos y recorridos con raquetas de nieve. Al finalizar el día, el centro de Aspen ofrece restaurantes de alta cocina, boutiques de lujo y una de las mejores experiencias après-ski del estado.

iStock/ Jonathan Ross

Winter Park: aventura cerca de Denver

A poca distancia de Denver se encuentra Winter Park Resort, considerado uno de los complejos más accesibles y completos de Colorado.

Sus instalaciones incluyen pistas para principiantes, zonas para expertos, áreas boscosas, parques de terreno y sectores especializados en bumps. Uno de sus mayores atractivos es que cuenta con acceso directo mediante el tren Amtrak, siendo el único resort de esquí de Norteamérica que ofrece esta facilidad.

Entre las actividades más originales destacan el esquí nocturno con lámpara frontal, los recorridos en bicicletas Sno-Go y las excursiones con raquetas de nieve. Además, el resort ampliará sus horarios de esquí de fin de semana a partir de mediados de diciembre.

Vail Resorts: cinco destinos en una sola experiencia

Para quienes buscan variedad, Vail Resorts agrupa cinco de los centros de esquí más reconocidos del estado: Vail, Beaver Creek, Breckenridge, Keystone y Crested Butte.

Estos complejos destacan por ofrecer pistas para todos los niveles y servicios adaptados para personas con discapacidad, convirtiéndose en una opción inclusiva para todo tipo de viajeros. La temporada generalmente se extiende desde finales de noviembre hasta principios de abril.

La experiencia se complementa con hospedajes de lujo, destilerías, spas y reconocidos restaurantes como Bistro 14 y Lift Express. Además, la nueva experiencia Epic Ascent incorpora clases privadas y atención personalizada para quienes desean perfeccionar su técnica en la montaña.

Vail, Colorado/ iStock/ Leigh Ann Speake

Durango y Purgatory Resort: nieve con esencia del viejo oeste

En el suroeste de Colorado, Durango ofrece una combinación única de historia y aventura.

Su principal atractivo invernal es Purgatory Resort, que cuenta con 92 pistas de esquí, áreas para tubing, paseos en trineos tirados por perros, excursiones en motos de nieve y cenas panorámicas a bordo de snowcats.

El centro histórico de Durango conserva el encanto del viejo oeste estadounidense, mientras que el famoso tren Durango & Silverton Narrow Gauge Railroad permite admirar algunos de los paisajes más impresionantes del cañón del río Animas. Además, a solo 35 millas se encuentra el Parque Nacional Mesa Verde, reconocido por sus importantes sitios arqueológicos.

Steamboat Springs, diversión para toda la familia

Steamboat Springs es una excelente alternativa para quienes desean combinar deportes de invierno con entretenimiento.

El destino ofrece clases para principiantes, esquí nocturno, patinaje sobre hielo, recorridos en góndola y excursiones con raquetas de nieve. Sus restaurantes van desde acogedoras cabañas alpinas hasta elegantes establecimientos ubicados en la cima de la montaña.

Durante la temporada también organiza conciertos gratuitos, desfiles de snowcats y eventos al atardecer que contribuyen a crear un ambiente festivo para visitantes de todas las edades.

Telluride: el paraíso para los aventureros

Ubicado entre impresionantes montañas, Telluride es uno de los destinos favoritos para los amantes de la adrenalina.

Con más de 760 centímetros de nieve al año y alrededor de 800 hectáreas de terreno esquiable, ofrece condiciones ideales para quienes buscan experiencias más intensas. Entre sus actividades destacan el heliesquí, el trekking invernal, el ciclismo de montaña y los paseos panorámicos en telesilla.

Aunque es especialmente popular entre esquiadores avanzados, también cuenta con opciones para principiantes y una oferta gastronómica que convierte cada jornada en una experiencia memorable.

Gastronomía, lujo y bienestar en las montañas

Colorado no solo destaca por la nieve. El estado se ha convertido en un referente gastronómico gracias a sus 10 restaurantes galardonados con Estrellas MICHELIN en 2026.

Entre ellos sobresalen The Wolf's Tailor, en Denver, reconocido con dos estrellas, y Bosq, en Aspen, con una estrella. Asimismo, hoteles como The Little Nell y Hotel Jerome en Aspen, así como Four Seasons Resort en Vail, fueron distinguidos con Llaves MICHELIN, reforzando la reputación del estado como destino de lujo.

Invierno en Estados Unidos. iStock/ Sean Pavone

Los mejores tips para unas vacaciones de invierno en Colorado

Utiliza Denver como base de llegada para conectar fácilmente con distintos resorts de esquí.

Reserva hospedaje con anticipación, especialmente en destinos populares como Aspen, Vail y Telluride.

Considera combinar varios destinos durante el mismo viaje para experimentar diferentes ambientes y actividades.

No limites tu experiencia al esquí; las caminatas con raquetas, los paseos en trineos tirados por perros y las aguas termales son algunas de las actividades más memorables.

Si buscas una experiencia de lujo, Aspen y Vail son las mejores opciones.

Para una escapada accesible desde Denver, Winter Park ofrece excelentes instalaciones y fácil transporte.

Incluye tiempo para explorar la gastronomía local y los restaurantes reconocidos internacionalmente.

Aprovecha las actividades après-ski, ya que forman parte esencial de la experiencia invernal de Colorado.

Con destinos que van desde las exclusivas pistas de Aspen hasta la aventura alpina de Telluride, Colorado ofrece una de las experiencias invernales más completas de Estados Unidos. Ya sea que busques esquiar, relajarte en un resort de lujo o descubrir paisajes espectaculares cubiertos de nieve, el estado cuenta con opciones para convertir cualquier viaje de invierno en una experiencia inolvidable.