Hace un par de meses, Donald Trump prometió a los adultos en Estados Unidos que les repartiría cheques de hasta 5 mil dólares, pero tras las elecciones de medio mandato crecieron las dudas sobre cuál es el estatus de dichos pagos, si se harán y cuándo llegarían. Esto es lo que se sabe al respecto.

Los cheques de 5 mil dólares que el presidente prometió entregar a los ciudadanos adultos quedaron en el aire después de las elecciones intermedias del pasado 3 de noviembre de 2026, donde los demócratas arrasaron en las urnas.

Trump condicionó los pagos a que los republicanos conservaran el control de la Cámara de Representantes y el Senado, pero los demócratas consiguieron ambas mayorías. Ahora, la Casa Blanca evita confirmar si cumplirá la promesa y miles de personas siguen sin saber si recibirán el dinero.

Trump presentó el beneficio, al que llamó Trump Dividend o dividendo Trump, durante un evento republicano en Dallas en septiembre. Su propuesta consistía en entregar 5 mil dólares a cada ciudadano estadounidense adulto, siempre que su partido ganara las elecciones legislativas.

“Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y reciben 5 mil dólares”, afirmó en su momento. El mandatario también planteó que el dinero debía gastarse exclusivamente dentro de Estados Unidos.

Sin embargo, el resultado electoral no favoreció al presidente. Los demócratas consiguieron el control de las dos cámaras del Congreso y asumirán formalmente sus mayorías el 3 de enero de 2027.

De acuerdo con un reporte de CNN, la Casa Blanca fue cuestionada sobre el futuro de los cheques, pero no confirmó que fueran a distribuirse ni anunció su cancelación. El portavoz Matthew Middleton se limitó a decir que Trump trabajaría con quienes estuvieran dispuestos a impulsar soluciones para fortalecer la economía.

¿Donald Trump canceló los pagos de 5 mil dólares?

Hasta el momento, no existe un anuncio oficial que confirme su cancelación, pero tampoco hay una decisión que garantice que llegarán a los bolsillos de los ciudadanos. CNN preguntó directamente a la administración si el presidente había descartado la propuesta y no obtuvo respuesta. El propio Trump tampoco había aclarado públicamente qué ocurriría con su promesa.

Más allá de las elecciones de medio mandato, el reparto de los cheques enfrentaría otro obstáculo si se decide que lleguen a manos de los estadounidenses: pese a la promesa del presidente, los cheques nunca fueron aprobados como un programa federal. La propuesta necesitaría autorización del Congreso.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ya había reconocido que se requería una acción legislativa para hacer realidad los pagos. Con los demócratas próximos a controlar ambas cámaras, la iniciativa enfrenta un escenario político todavía más complicado.

¿De dónde saldrían los 5 mil dólares?

Donald Trump y miembros de su administración mencionaron los ingresos obtenidos mediante aranceles como una posible fuente de financiamiento. Sin embargo, entregar esa cantidad a alrededor de 245 millones de ciudadanos adultos podría costar más de 1.2 billones de dólares.

Pese a comentarios del vicepresidente JD Vance para apoyar la subvención de estos pagos, se calcula que los ingresos arancelarios no serían suficientes para cubrir por sí solos una operación de semejante tamaño, por lo que también existen dudas sobre el financiamiento y el posible impacto en el déficit y la inflación.

Por ahora, los ciudadanos no tienen que llenar formularios, registrarse ni pagar ninguna tarifa para recibir este supuesto beneficio, porque no existe un programa de distribución aprobado ni un calendario oficial de pagos.

De la misma manera, tampoco hay una fecha confirmada para el envío de cheques o depósitos directos.

Cheques de 5 mil dólares vs los 500 dólares de ACA promovidos por Trump

Hasta el momento, los únicos cheques que se están repartiendo de manera activa son los pagos de 500 dólares vinculados a los reembolsos de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA).

A partir de octubre, el gobierno de Trump comenzó a emitir pagos de 500 dólares a todos aquellos estadounidenses a los que le cobraron de más mediante las tarifas relacionadas al programa Obamacare durante el periodo presidencial de Joe Biden.

De acuerdo con la información publicada sobre el reembolso, los beneficiarios elegibles ya fueron identificados por las autoridades y los pagos se envían automáticamente.

Los beneficiarios de este pago viven en alguno de estos 30 estados y son todos aquellos que contrataron un seguro médico para 2026 mediante el portal federal HealthCare.gov y pagaron el costo completo de sus primas, es decir, sin recibir subsidios ni créditos fiscales para reducir el precio mensual.