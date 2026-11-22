Thomas Markle Sr., padre de Meghan Markle, recibió un nuevo golpe en el proceso penal que enfrenta en Estados Unidos. Una psiquiatra designada por el tribunal concluyó que el hombre de 82 años está en condiciones de ser juzgado y planteó que podría estar exagerando sus problemas de memoria para evitar enfrentar las acusaciones relacionadas con presunto material de abuso sexual infantil.

La evaluación desató cuestionamientos sobre su credibilidad y podría complicar la estrategia de su defensa. ¿Cómo avanza el caso del padre de la duquesa de Sussex? Eso se sabe.

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El informe fue presentado después de que los abogados de Markle pusieran en duda su capacidad para comprender los cargos y colaborar en su defensa en medio de su polémica legal en Estados Unidos y Filipinas. Sin embargo, la psiquiatra Amie Gerodimos llegó a una conclusión distinta: consideró que el padre de la duquesa es competente para enfrentar el proceso.

En su evaluación escribió que, con razonable certeza médica, Markle puede participar en el juicio y que habría exagerado algunas dificultades para recordar o comprender las acusaciones: “En mi opinión, con razonable certeza médica, el señor Markle es competente para ser juzgado”.

Uno de los aspectos más destacables del documento es la aparente contradicción entre las respuestas iniciales de Thomas y sus explicaciones posteriores. Según la especialista, aunque al principio mostró dificultades para recordar detalles importantes, después pudo hablar de posibles argumentos y estrategias legales sin que se le preguntara directamente.

Incluso describió de manera consistente lo que podría ser una defensa. Estos elementos llevaron a la psiquiatra a cuestionar si sus problemas de memoria eran reales o no. Tras la evaluación, la especialista concluyó que el suegro del príncipe Harry estaba “exagerando su falta de recuerdo o comprensión de los cargos para evitar un proceso penal”.

La conclusión representa un revés para el equipo legal del padre de Meghan, especialmente por sus problemas de salud certificados: Thomas Markle sufrió la amputación de una pierna y utiliza una silla de ruedas. Su hija Samantha también habría expresado ante la especialista su preocupación de que su padre padeciera demencia.

No obstante, la abogada Mary Claire Wolf señaló que, por ahora, no impugnará el informe médico. Thomas, por su parte, continúa negando las acusaciones y todavía no ha presentado una declaración formal sobre los cargos.

¿De qué acusan a Thomas Markle y cómo va el proceso?

El caso comenzó con su arresto el pasado 6 de noviembre, después de una investigación del FBI que incluyó registros en propiedades de California.

Según los documentos citados por varios medios de comunicación estadounidenses, los investigadores recuperaron alrededor de 78 objetos, entre ellos diapositivas, negativos fotográficos y libros que consideran relevantes para la investigación por las acusaciones de posesión de material de abuso sexual infantil.

Las autoridades también señalaron que algunas imágenes parecían mostrar a Markle junto a menores. La investigación habría comenzado después de que su hijo, Thomas Markle Jr., alertara a las autoridades sobre material sospechoso encontrado al revisar pertenencias familiares en Filipinas.

A las acusaciones se sumó otro problema para el padre de Meghan. Poco después de su arresto, Markle se quitó el monitor electrónico de tobillo que debía llevar mientras permanecía bajo supervisión judicial domiciliaria.

El incidente habría ocurrido mientras esperaba nuevos procedimientos y provocó que se revocaran las condiciones de su libertad. Desde entonces permanece bajo custodia federal.

La próxima fecha clave en el caso será el 1 de diciembre, cuando está prevista una audiencia preliminar y se analizará la posibilidad de trasladar a Thomas Markle a California para seguir el proceso.