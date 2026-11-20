Una nueva película de Mi pobre angelito podría llegar a nuestras pantallas con Macaulay Culkin retomando su papel de Kevin McCallister.

De acuerdo con Deadline, una secuela de la película original de 1990 se encuentra en su fase inicial de desarrollo en Disney, con Culkin como protagonista y Seth Rogen y Evan Goldberg, de Point Grey, como guionistas y productores.

El medio estadounidense señala que Culkin ya había presentado su idea para la secuela a David Greenbaum, jefe de Disney Motion Pictures, por lo que Rogen y Goldberg trabajarán en ella.

"Ahora que es padre, Culkin tenía una perspectiva interesante sobre adónde iría su personaje, Kevin McCallister, ahora que es mayor y más sabio, tras haber sobrevivido al abandono y a los ladrones cuando era niño", señaló Deadline.

Por el momento, Disney no ha comentado al respecto.

La noticia sobre una posible secuela de Mi pobre angelito llega días después de que Culkin volviera a ponerse en los zapatos de Kevin para un comercial de McDonald's, el cual ya cuenta con 1.6 millones de visualizaciones en YouTube.

El comercial promociona su menú especial Home Alone Meal de la compañía, que incluye uno de los cuatro pares de calcetines coleccionables de McDonald's x Home Alone.

¿De qué trata Mi pobre angelito?

De acuerdo con Disney+, en esta comedia de 1990, "Kevin McCallister, de ocho años, se convierte de la noche a la mañana en el hombre de la casa. Al ser olvidado accidentalmente por su familia al irse apurados a sus vacaciones navideñas, Kevin se pone a decorar la casa para las fiestas. Pero no está colgando espumillón y muérdago. Dos torpes ladrones intentan ingresar y Kevin tiende una batería de trampas para recibirlos".

¿Cuántas películas hay de Mi pobre angelito?

La franquicia de Mi pobre angelito cuenta con un total de seis películas, aunque Culkin solo protagonizó las dos primeras.