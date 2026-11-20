Mariah Carey ha preocupado a sus fans tras su espectáculo Mariah Carey's Christmas Time en Brasil, donde se le vio rígida y moviéndose con lentitud sobre el escenario.

De inmediato, internautas cuestionaron su estado de salud e incluso bromearon con que todavía se estaba descongelando, en referencia al meme de que la cantante se "descongela" cada Navidad, debido a la popularidad de su canción All I Want for Christmas Is You .

Pero ¿la cantante está enferma? ¿Qué dicen las redes sociales? Aquí te contamos.

¿Qué le pasa a Mariah Carey?

En redes sociales se volvió viral un video de uno de los conciertos de Carey en Brasil, donde se observa que se apoya en uno de sus bailarines para caminar por el escenario mientras canta Fantasy .

Seriously, what is going on with Mariah Carey? She is walking around that stage like she is 77 years old, not 57. https://t.co/AukBKJGyRu — Vince Langman (@LangmanVince) November 20, 2026

Sin embargo, no es el único video que causó revuelo y generó cuestionamientos sobre su salud entre sus seguidores.

En otro video publicado en X, se observa a Mariah bajando de una camioneta negra para saludar a sus fans y firmarles discos y fotografías.

Lo que también llamó la atención es que Mariah se mueve lentamente y recibe ayuda de su asistente para acercarse a sus seguidores.

THIS VIDEO OF MARIAH CAREY IS TRENDING AS EVERYONE NOTICED 😳 https://t.co/ZPQBHnVdNM — Truth Seeker (@_TruthZone_) November 13, 2026

Así reaccionaron los internautas a los videos de Mariah Carey

En X, algunos usuarios señalaron que Carey se movía como si fuera una persona de mayor edad.

Otro internauta aseguró que parecía estar bajo los efectos de alguna sustancia o padecer una enfermedad, mientras que otro bromeó con que todavía se estaba descongelando para Navidad.

Entre los comentarios que destacan se encuentran:

“En serio, ¿qué le pasa a Mariah Carey? Se mueve por el escenario como si tuviera 77 años, no 57”.

“ESO es lo que pasa cuando le rezas a Satanás y te comes a los niños”.

“¡Todavía se está descongelando!”

“Obviamente, tiene un problema de salud”.

“Parece que está muy enferma o muy drogada”.

¿Qué enfermedad padece Mariah Carey?

Por el momento, la cantante de We Belong Together no ha confirmado que tenga algún padecimiento que le impida moverse con normalidad.

Sin embargo, se sabe que tiene un diagnóstico de trastorno bipolar tipo II, el cual reveló en 2018 a la revista People.

De acuerdo con Mayo Clinic, se trata de "una afección de la salud mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo", los cuales incluyen "episodios de euforia emocional, conocidos como manía o hipomanía, y episodios de tristeza profunda, conocidos como depresión".

En ese momento, Carey dijo que tomaba medicamentos para tratar su enfermedad.

"Estoy tomando un medicamento que parece funcionar bastante bien. No me hace sentir demasiado cansada ni apática ni nada por el estilo. Lo más importante es encontrar el equilibrio adecuado".

Algunos fans señalaron que los medicamentos para la bipolaridad eran los que estaban afectando el movimiento de la cantante.

De acuerdo con estudios, algunos medicamentos para tratar esta enfermedad, como los antipsicóticos, pueden causar síntomas extrapiramidales, incluido el parkinsonismo, que se caracteriza por rigidez muscular, lentitud de movimiento, arrastre de los pies y temblores.