Emily Ratajkowski deslumbró a sus seguidores en redes sociales al compartir una serie de fotografías de una celebración muy especial junto a sus amigas más cercanas.

La modelo y escritora estadounidense mostró su estilo desenfadado y atrevido con un conjunto inspirado en la estética vaquera que rápidamente se robó las miradas en Instagram.

La también empresaria asistió a una reunión organizada para festejar la próxima boda de su gran amiga, Barbara "Babs" Knapp, una ocasión que reunió a varias integrantes de su círculo más íntimo en la ciudad de Nueva York.

Entre cenas, brindis y momentos de complicidad, Ratajkowski dejó ver algunos de los detalles de la velada a través de una publicación que generó miles de reacciones.

Para la ocasión, Emily Ratajkowski apostó por un llamativo outfit compuesto por un diminuto top negro de escote que resaltó su estilo característico. Durante la celebración, realizada en el reconocido restaurante francés Le Veau d'Or, la modelo apareció disfrutando de un martini mientras compartía la noche con sus amigas.

Las imágenes difundidas en Instagram también la mostraron luciendo otro top con flecos que reforzaba la inspiración vaquera de su vestuario. Uno de los accesorios que más destacó fue un sombrero rojo estilo cowboy adornado con plumas, con el que posó de manera divertida y relajada para la cámara.

Completó el conjunto con pantalones negros bordados que dejaron al descubierto su tonificada figura. Las fotografías reflejaron un ambiente festivo en el que la modelo disfrutó plenamente de la despedida de soltera de su amiga.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje lleno de entusiasmo dedicado a la futura novia. Ratajkowski expresó su emoción por el próximo matrimonio de Knapp, una persona con la que mantiene una estrecha amistad desde hace muchos años.

De hecho, la modelo ya había hablado anteriormente sobre esa relación en su libro de ensayos My Body, publicado en 2021. En esa obra relató cómo conoció a quien con el tiempo se convertiría en una de las personas más importantes de su vida.

Entre las asistentes también apareció Katherine Mendenhall, una de las amigas más cercanas de Emily y actual presidenta de su marca de trajes de baño iNAMORATA, empresa fundada por la propia modelo.

En el plano personal, Ratajkowski mantiene una relación con el director y productor francés Romain Gavras, con quien ha sido vinculada sentimentalmente desde finales de 2025. La pareja ha compartido diversos momentos juntos desde que oficializaron públicamente su romance en redes sociales.

Antes de esta relación, Emily estuvo casada con el productor de cine Sebastian Bear-McClard, matrimonio que llegó a su fin en 2022. Ambos comparten la crianza de su hijo de cinco años, Sly, quien se ha convertido en una prioridad para la modelo.

Mientras tanto, su carrera sigue expandiéndose más allá de las pasarelas. Durante este año firmó un importante acuerdo editorial para publicar Motherfucker, su segundo libro, una colección de ensayos personales que abordará temas como la maternidad, la independencia femenina y las experiencias de una madre soltera en Nueva York.

La obra será publicada por Penguin Press y explorará su visión sobre la identidad femenina contemporánea y la búsqueda de una vida plena desde una perspectiva muy personal.

Desde que alcanzó fama internacional por su participación en el videoclip Blurred Lines en 2013, Emily Ratajkowski ha sabido diversificar su carrera entre la moda, los negocios, la escritura y los medios.