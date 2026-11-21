Obtener una Green Card o residencia permanente en Estados Unidos suele asociarse con el patrocinio de familiares que ya son ciudadanos o residentes permanentes. Sin embargo, esta no es la única vía disponible.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), existen varias categorías que permiten obtener la residencia permanente sin depender de un familiar directo en territorio estadounidense.

Para los mexicanos interesados en emigrar legalmente a Estados Unidos, las alternativas basadas en empleo, habilidades profesionales, inversión o méritos extraordinarios pueden representar una ruta hacia la residencia permanente.

La residencia permanente por empleo

Una de las opciones más utilizadas es la Green Card basada en empleo. Según USCIS, las leyes migratorias estadounidenses contemplan varias categorías para trabajadores extranjeros que pueden convertirse en residentes permanentes legales.

Entre ellas destacan:

EB-1, destinada a personas con habilidades extraordinarias en ciencias, artes, educación, negocios o deportes, además de investigadores destacados y algunos ejecutivos multinacionales.

EB-2, para profesionales con grados avanzados o habilidades excepcionales.

EB-3, dirigida a trabajadores especializados, profesionales y otros trabajadores calificados.

En muchas ocasiones estas categorías requieren una oferta de empleo de una empresa estadounidense, aunque existen excepciones importantes.

La opción de la Exención por Interés Nacional (NIW)

Dentro de la categoría EB-2 existe una alternativa conocida como National Interest Waiver (NIW) o Exención por Interés Nacional. Esta modalidad permite que algunos profesionales soliciten la residencia permanente sin necesidad de que un empleador estadounidense los patrocine.

Para lograrlo, el solicitante debe demostrar que su trabajo tiene un impacto significativo para Estados Unidos en áreas como ciencia, tecnología, salud, educación, energía o innovación. Esta ha sido una de las rutas más atractivas para investigadores, médicos, ingenieros, emprendedores y especialistas altamente calificados.

Green Card por habilidades extraordinarias

Otra alternativa es la categoría EB-1A, diseñada para personas con habilidades extraordinarias. De acuerdo con USCIS, quienes hayan alcanzado reconocimiento nacional o internacional en campos como las ciencias, los negocios, el arte, la educación o el deporte pueden solicitar la residencia permanente sin patrocinio familiar.

Los candidatos deben presentar evidencias de sus logros, como premios importantes, publicaciones, participación como jueces expertos en su sector o contribuciones destacadas dentro de su profesión. Esta categoría es considerada una de las más competitivas, pero también una de las más directas para obtener la Green Card.

Invertir para obtener la residencia

La categoría EB-5 está dirigida a inversionistas extranjeros. Según la información oficial de USCIS, esta vía permite solicitar la residencia permanente mediante una inversión elegible en Estados Unidos y la creación de empleos para trabajadores estadounidenses.

Aunque requiere una capacidad financiera, la EB-5 es una de las pocas opciones que no depende de lazos familiares ni de una oferta de empleo tradicional. Por esta razón, suele ser analizada por empresarios mexicanos interesados en expandir sus actividades comerciales al mercado estadounidense.

Asilo y otras categorías especiales

Además de los caminos laborales y de inversión, USCIS contempla otras categorías de elegibilidad para la Green Card, incluidas algunas relacionadas con protección humanitaria. Los refugiados y asilados pueden solicitar la residencia permanente después de cumplir determinados requisitos establecidos por la legislación migratoria estadounidense.

También existen programas especiales para ciertos trabajadores religiosos, víctimas de delitos específicos o personas que califican bajo otras disposiciones migratorias especiales.

¿Los mexicanos pueden participar en la Lotería de Visas?

Debido a los niveles históricos de inmigración mexicana hacia Estados Unidos, México generalmente no figura entre los países elegibles para participar en este sorteo anual de visas de inmigrante. Esta es una diferencia importante respecto a ciudadanos de otras naciones que sí pueden acceder a esta alternativa.