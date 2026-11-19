El Día de Acción de Gracias, conocido en Estados Unidos como Thanksgiving, es una de las celebraciones familiares más importantes del año. En 2026 se festejará el jueves 26 de noviembre, una fecha especial para reunirse con los seres queridos, compartir una cena y expresar gratitud por las personas, experiencias y momentos que hacen la vida más significativa. Si quieres enviar un mensaje especial a quienes más amas, aquí te compartimos una lista con los 30 mensajes más bonitos. ¡Te encantarán!

Si vives en Estados Unidos o tienes familiares o amigos ahí y quieres enviarles un mensaje bonito para desearles un feliz Thanksgiving, inspírate con las siguientes frases con las que les harás sentir lo mucho que los quieres y valoras.

A continuación, encontrarás 30 mensajes de Acción de Gracias en español para compartir por WhatsApp, Facebook, Instagram y otras redes sociales.

Frases bonitas para celebrar Thanksgiving o Día de Acción de Gracias

1.- "La gratitud no solo es la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás" — Cicerón

2.- "El Día de Acción de Gracias es un momento de unión y gratitud” — Atribuido a Nigel Hamilton

3.- "Cuanto más practiques la gratitud, más motivos tendrás para estar agradecido" —Desconocido

4.- "El Día de Acción de Gracias no es solo un día. Es una forma de vivir nuestras vidas cada día" —Katrina Mayer

5.- "La gratitud es el sentimiento interno de bondad recibida" —Henry Van Dyke

Thanksgiving. Foto: Canva

6.- "Que nuestras vidas estén llenas de gratitud y generosidad" —Desconocido

7.- "Da gracias por poco y encontrarás mucho" —Proverbio hausa

8.- "Den gracias en todo" —1 Tesalonicenses 5:18

9.- "La gratitud es la felicidad multiplicada por el asombro" —G.K. Chesterton

10.- "Un corazón agradecido nos abre los ojos a la multitud de bendiciones que continuamente nos rodean" —James E. Faust

11.- "El Día de Acción de Gracias es un tiempo para dar, un tiempo para amar y un tiempo para reflexionar sobre las cosas que más importan en la vida" — Atribuido a Danielle Duckery

12.- "La familia y los amigos son los verdaderos tesoros del Día de Acción de Gracias" —Desconocido

13.- Siempre, siempre hay algo por lo que estar agradecido" —Desconocido

14.- "El Día de Acción de Gracias es la fiesta de la paz, la celebración del trabajo y la vida sencilla… una verdadera fiesta popular que evoca la poesía del cambio de las estaciones, la belleza de la siembra y la cosecha, el fruto maduro del año" —Ray Stannard Baker

15.- "Debemos encontrar tiempo para detenernos y agradecer a las personas que marcan la diferencia en nuestras vidas” —John F. Kennedy

16.- "La gratitud es lo más parecido a la belleza manifestada en una emoción" —Mindy Kaling

17.- "La gratitud es cuando la memoria se almacena en el corazón y no en la mente" —Lionel Hampton

Thanksgiving. Imagen: Canva

18.- "No sería el Día de Acción de Gracias sin una pequeña cicatriz emocional" —Friends

19.- "Después de una buena cena uno puede perdonar a cualquiera, incluso a los propios familiares" —Óscar Wilde

20.- "El Día de Acción de Gracias es una alegre invitación a colmar al mundo de amor y gratitud" —Amy Leigh Mercee

21.- "Sé agradecido por lo que tienes; terminarás teniendo más. Si te concentras en lo que no tienes, nunca jamás tendrás suficiente" —Oprah Winfrey.

22.- "Usa la gratitud como un manto y alimentará cada rincón de tu vida" —Remi

23.- "Después de todo, el Día de Acción de Gracias es una palabra de acción" —WJ Cameron

24.- "No hay mejor manera de agradecer a Dios por la vista que ayudando a alguien que está en la oscuridad" — Atribuido a Helen Keller

25.- "Dar no se trata solo de hacer una donación. Se trata de marcar la diferencia" —Kathy Calvin

26.- "El corazón que da, recibe" —Marianne Moore

27.- "Porque dando es como recibimos" — de la Oración de San Francisco (atribuida)

Thanksgiving. Imagen: Canva

28.- "Un pequeño gesto de alegría y una gran bienvenida hacen un festín alegre" —William Shakespeare

29.- "Sé agradecido por lo que tienes. Tu vida es el cuento de hadas de otra persona" —Wale Ayeni.

30.- "Cuando amas lo que tienes, tienes todo lo que necesitas" —Anónimo.

¿Qué se celebra en Thanksgiving o Día de Acción de Gracias?

Thanksgiving es una celebración tradicional de Estados Unidos dedicada a agradecer por las bendiciones, los aprendizajes y las experiencias del año. Se festeja el cuarto jueves de noviembre y suele reunir a familiares y amigos alrededor de una cena especial. Entre sus tradiciones más conocidas están preparar pavo, puré de papa, relleno, salsa de arándanos y pastel de calabaza.