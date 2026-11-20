Canadá se mantiene como uno de los destinos más atractivos para los mexicanos que buscan nuevas oportunidades laborales y una mejor calidad de vida. Entre las distintas rutas migratorias, Express Entry es el principal sistema para seleccionar trabajadores calificados que desean obtener la residencia permanente en el país de manera relativamente rápida.

De acuerdo con Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC), Express Entry no es un programa migratorio en sí mismo, sino un sistema electrónico que administra las solicitudes de residencia permanente de trabajadores calificados. A través de esta plataforma, el gobierno canadiense clasifica a los candidatos según factores como edad, educación, experiencia laboral y dominio del inglés o francés.

¿Qué es Express Entry?

El sistema fue lanzado en 2015 para gestionar de forma más eficiente la inmigración económica hacia Canadá. Los candidatos crean un perfil en línea y son incorporados a un grupo de aspirantes conocido como pool o "piscina de candidatos". Posteriormente, reciben una puntuación basada en el Comprehensive Ranking System (CRS) o Sistema de Clasificación Integral.

IRCC utiliza Express Entry para administrar tres programas federales de inmigración económica:

Federal Skilled Worker Program.

Federal Skilled Trades Program.

Canadian Experience Class.

Paso 1: Verificar si cumples los requisitos

Antes de crear un perfil, los mexicanos deben comprobar si son elegibles para alguno de los programas gestionados por Express Entry. Entre los factores que se analizan se encuentran:

Experiencia laboral calificada .

. Nivel educativo.

Dominio del inglés o francés.

Edad.

Capacidad de adaptación y otros factores relacionados con el mercado laboral canadiense.

En el caso del programa para trabajadores calificados, generalmente se requiere al menos un año de experiencia laboral continua en una ocupación elegible, además de resultados válidos de exámenes de idioma y una evaluación de estudios realizados fuera de Canadá.

Paso 2: Presentar exámenes de idioma

Uno de los requisitos fundamentales es demostrar conocimientos lingüísticos mediante pruebas aprobadas por el gobierno canadiense.

Los exámenes aceptados incluyen pruebas de inglés y francés reconocidas oficialmente por IRCC. La puntuación obtenida puede influir significativamente en la clasificación CRS, por lo que mejorar el nivel de idioma suele ser una de las estrategias más efectivas para incrementar las posibilidades de recibir una invitación.

Paso 3: Obtener la evaluación de credenciales educativas

Quienes estudiaron fuera de Canadá deben obtener una Evaluación de Credenciales Educativas (ECA) emitida por una organización autorizada. Este documento permite al gobierno canadiense determinar la equivalencia de los títulos obtenidos en el extranjero.

Sin esta evaluación, gran parte de la formación académica de un candidato no podrá ser considerada al momento de calcular su puntaje.

Paso 4: Crear el perfil en Express Entry

Una vez reunidos los documentos principales, el solicitante puede crear su perfil en línea ante IRCC. Durante este proceso deberá proporcionar información sobre:

Estudios.

Experiencia profesional.

Resultados de idioma.

Historial laboral.

Situación familiar.

Datos personales.

Si cumple con los requisitos, ingresará al grupo de candidatos y recibirá automáticamente una puntuación CRS.

Paso 5: Obtener puntos y competir en el sistema CRS

El Sistema de Clasificación Integral asigna puntos con base en distintos factores. Los candidatos pueden recibir hasta 600 puntos por características humanas como educación, idiomas, experiencia laboral y edad. Además, ciertos factores otorgan bonificaciones importantes.

Entre los elementos que pueden elevar considerablemente el puntaje destacan:

Una nominación provincial.

Una oferta de trabajo válida en Canadá.

Dominio de inglés y francés.

Tener familiares cercanos en Canadá.

Paso 6: Esperar una invitación para aplicar

IRCC realiza rondas periódicas de invitaciones y selecciona a los candidatos con las mejores puntuaciones dentro del grupo. Los aspirantes elegidos reciben una Invitation to Apply (ITA) para solicitar formalmente la residencia permanente.

No basta con ingresar al sistema. La clave está en alcanzar una puntuación competitiva en comparación con otros candidatos que participan en cada ronda de selección.

Paso 7: Presentar la solicitud de residencia permanente

Después de recibir una invitación, el candidato dispone de 60 días para enviar la solicitud completa de residencia permanente, junto con los documentos de respaldo requeridos por las autoridades migratorias.

Entre los documentos que suelen solicitarse se encuentran:

Pasaporte vigente.

Certificados de antecedentes penales.

Resultados de exámenes médicos.

Comprobantes de fondos económicos.

Documentación laboral y académica.

¿Cuánto tarda el trámite?

Una vez que se presenta una solicitud completa, IRCC señala que los tiempos de procesamiento para muchos casos gestionados mediante Express Entry suelen ser de aproximadamente seis meses, aunque pueden variar según el expediente y la carga de trabajo de la autoridad migratoria.

¿Es una opción viable para mexicanos?

Para los mexicanos con formación profesional, experiencia laboral calificada y un buen nivel de inglés o francés, Express Entry representa una de las vías más directas para alcanzar la residencia permanente en Canadá.

El sistema está diseñado para atraer personas que puedan integrarse rápidamente al mercado laboral canadiense y contribuir a la economía del país.