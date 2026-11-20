La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó la atención de usuarios de redes sociales en China durante su visita a Shenzhen, donde participó en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026. Su decisión de viajar en un avión comercial, en clase económica y después de un trayecto de aproximadamente 21 horas, provocó elogios entre los ciudadanos chinos, quienes destacaron su sencillez y valentía. "Presidenta bonita", es la forma en la que se refieren a la mandataria.

Las imágenes de Sheinbaum conviviendo con la tripulación del avión comercial que la llevó a China, su llegada al aeropuerto y la interacción que tuvo con las personas de dicho país generaron gran interés alrededor del mundo, sobre todo, en los chinos, quienes mostraron su admiración hacia la política mexicana.

En la cuenta de TikTok @yangxiang888 un influencer compartió un video en el que contestó a la pregunta "Qué piensa China de la presidenta de México".

El usuario, de nombre Yang, señaló que a los chinos les agradó que Sheinbaum llegara a su país en un vuelo comercial, ya que es una práctica que se asemeja con la política de su país, pues los grandes líderes viajan con "poco equipaje y equipo".

Destacó que Xi Jinping no tiene avión propio pues utiliza un avión comercial de Air China. "El gobierno chino dice que los funcionarios deben evitar gastos innecesarios y tratos especiales, en China esto se valora mucho", precisó.

Asimismo, añadió: "Se aventó 21 horas en una aerolínea comercial para llegar a Shenzen". Es por esta razón que, de acuerdo con el creador de contenido, en China admiran a Claudia Sheinbaum. "Los chinos aman a Claudia, la vemos como alguien sencilla, valiente y hasta le decimos, literalmente, presidenta bonita", compartió el influencer.

¿Cuántas horas viajó Claudia Sheinbaum en avión comercial para llegar a China?

Claudia Sheinbaum realizó un trayecto de aproximadamente 21 horas para llegar a Shenzhen, desde la Ciudad de México, a bordo de un avión comercial de la aerolínea China Southern Airlines.

La mandataria salió de México el domingo 15 de noviembre de 2026. El recorrido incluyó una escala técnica en Tijuana para cargar combustible, antes de continuar hacia el sur de China.

De acuerdo con testimonios de pasajeros retomados por medios de comunicación, Sheinbaum ocupó un asiento ubicado en la sección de clase económica.

¿A qué fue Claudia Sheinbaum a China?

La presidenta viajó a Shenzhen para participar en la 33ª Reunión de Líderes Económicos de APEC, celebrada los días 18 y 19 de noviembre de 2026.

Durante su visita sostuvo reuniones bilaterales, entre ellas un encuentro con el presidente chino, Xi Jinping, y participó en actividades con representantes empresariales de las economías que integran el foro.

También, presentó el Plan México ante empresarios y expuso oportunidades de inversión y cooperación en sectores como tecnología, infraestructura y desarrollo económico.