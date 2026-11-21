Conseguir una oferta de trabajo en Estados Unidos puede convertirse en el primer paso hacia una carrera internacional y, en algunos casos, incluso hacia la residencia permanente. Sin embargo, para que un trabajador extranjero pueda desempeñar legalmente un empleo especializado en ese país, normalmente necesita una visa adecuada.

Una de las más conocidas es la visa H-1B, utilizada por empresas estadounidenses para contratar talento extranjero en ocupaciones que requieren conocimientos especializados. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), esta categoría está diseñada para puestos que exigen al menos una licenciatura o su equivalente en experiencia profesional.

La visa H-1B es especialmente popular en sectores como tecnología, ingeniería, finanzas, medicina, arquitectura, matemáticas e investigación científica, donde las empresas buscan profesionales altamente calificados para cubrir necesidades específicas.

¿Qué es la visa H-1B?

La visa H-1B es una visa de trabajo temporal que permite a las empresas estadounidenses contratar profesionales extranjeros para desempeñar ocupaciones especializadas. El empleador es quien inicia el proceso migratorio y debe presentar la petición correspondiente ante USCIS.

A diferencia de otras visas, el trabajador no puede solicitarla por cuenta propia. Es indispensable contar previamente con una oferta laboral de una empresa establecida en Estados Unidos que esté dispuesta a patrocinar el trámite. Esta característica convierte a la oferta de empleo en uno de los requisitos fundamentales para acceder a la categoría.

Requisitos que debe cumplir el trabajador

Según USCIS, la persona que busca una visa H-1B debe demostrar que cuenta con la preparación necesaria para desempeñar la ocupación especializada ofrecida por la empresa patrocinadora.

Generalmente se requiere:

Tener una licenciatura o un grado académico equivalente relacionado con el puesto.

Contar con conocimientos especializados en el área profesional correspondiente.

Cumplir con cualquier licencia, certificación o requisito profesional que exija la ocupación en Estados Unidos.

Haber recibido una oferta formal de empleo por parte de una empresa estadounidense.

En algunos casos, la experiencia laboral relevante puede ayudar a demostrar una preparación equivalente al nivel académico exigido para determinadas profesiones.

Lo que debe hacer la empresa patrocinadora

El empleador también tiene obligaciones importantes. Antes de solicitar la visa, debe demostrar que el puesto requiere conocimientos especializados y que cumplirá con las condiciones salariales establecidas por las autoridades estadounidenses. La empresa presenta la petición ante USCIS una vez que obtiene las certificaciones laborales requeridas por el gobierno federal.

Además, la compañía debe actuar como patrocinadora durante la vigencia de la visa y mantener la relación laboral conforme a las condiciones aprobadas.

El sistema de lotería H-1B

Uno de los aspectos más conocidos de esta visa es que existe un límite anual de solicitudes sujetas a un cupo. Cuando el número de registros supera las plazas disponibles, las autoridades realizan una selección aleatoria conocida popularmente como “lotería H-1B”. Este sistema hace que incluso candidatos altamente calificados dependan de ser seleccionados para continuar con el proceso.

Por esta razón, recibir una oferta laboral no garantiza automáticamente la obtención de la visa. El solicitante primero debe pasar por el proceso de selección cuando está sujeto al límite anual establecido por la ley migratoria estadounidense.

¿Puede la visa H-1B conducir a una Green Card?

Para muchos profesionistas mexicanos, la H-1B representa más que una oportunidad laboral temporal. Diversas empresas utilizan esta categoría como un paso previo para patrocinar procesos de residencia permanente basada en empleo. Las categorías EB-1, EB-2 y EB-3 de USCIS permiten que ciertos trabajadores patrocinados eventualmente soliciten una Green Card si cumplen los criterios correspondientes.

No obstante, la visa H-1B no otorga automáticamente la residencia permanente y cada proceso migratorio debe evaluarse de manera independiente.