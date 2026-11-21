La separación de Jennifer Lopez y Ben Affleck vuelve a dar de qué hablar: a más de dos años de que la cantante solicitara el divorcio, la artista recordó el profundo dolor que experimentó al terminar su matrimonio. De acuerdo con una fuente citada por la revista Star, el actor estaría preocupado por el sufrimiento que vivió JLo y por la posibilidad de que la cantante transforme esa experiencia en canciones para su próximo proyecto musical, del cual han surgido rumores en los últimos días.

Durante su participación en el podcast Friends Keep Secrets, conducido por Benny Blanco y Lil Dicky, el pasado 17 de noviembre, Jennifer Lopez habló sobre el impacto que tuvieron sus relaciones sentimentales y, en particular, su última separación.

Asimismo, recordó el sentimiento de traición que puede surgir cuando una persona confía en alguien para cuidar sus emociones y termina sintiéndose defraudada.

“Te enojas, te entristeces, te sientes devastada, quieres morir y no puedes levantarte de la cama. Fue todo eso”, expresó al describir el dolor que llegó a experimentar.

¿Por qué Ben Affleck estaría preocupado por JLo?

Una fuente le dijo a Star que escuchar a Jennifer Lopez hablar de lo devastada que quedó después del divorcio habría impactado al actor. De acuerdo con el informante, Affleck se sentiría mal al saber que su exesposa todavía recuerda la separación con tanto dolor.

Asimismo, contó que aunque anteriormente se molestaba cuando ella mencionaba su matrimonio en entrevistas, ahora estaría más preocupado por su bienestar y por mantener una relación cordial.

La fuente también afirmó que existe preocupación por los rumores de que la cantante esté preparando canciones inspiradas en su ruptura y que estas puedan interpretarse como una respuesta a su relación con Affleck.

"Todo este rumor de que está escribiendo canciones de venganza y planeando desquitarse con [Ben] en su próximo álbum es preocupante (...) él realmente espera que no sea cierto o que, si hay algo de verdad en ello, pueda arreglar las cosas con ella antes de que lo lleve a cabo", mencionó.

Jennifer Lopez says she is done with that part of her life after a last situation that was hard and disappointing on every level "I'm done with that part of my life" "It was such a hard, disappointing last situation on every level" "I was a serial kind of monogamous, one after the other, trying to find the thing, hoping that this was it" "My advice for divorce is my advice for everything, which is always operate in a way that you'll feel proud of when you look back" Her advice is simple to say, and the comments will argue whether it's that easy — BreakClips (@Lincoln_drop) November 20, 2026

¿Cuándo se divorciaron Jennifer Lopez y Ben Affleck?

Jennifer Lopez y Ben Affleck retomaron su relación en 2021, casi dos décadas después de haber terminado su primer compromiso. La pareja se casó en julio de 2022, pero su historia volvió a terminar cuando la cantante solicitó el divorcio en agosto de 2024.

La separación quedó formalizada en enero de 2025. Desde entonces, ambos han continuado con sus proyectos profesionales y han hablado de distintas maneras sobre lo que significó aquella relación.