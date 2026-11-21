Noviembre todavía tiene una oportunidad para quienes buscan descuentos antes de las compras navideñas: el Black Friday y el Cyber Monday 2026. Ambas jornadas tienen su origen en Estados Unidos y se han extendido a otros países, incluido México, donde tiendas físicas y plataformas digitales suelen lanzar promociones. ¿En cuál conviene comprar y cuál tiene las mejores ofertas? Aquí te contamos; además, conoce las diferencias que hay entre el Black Friday y el Cyber Monday.

Si aún no tienes los regalos navideños para tus seres queridos, entonces, está es tu oportunidad para conseguirlos a un muy buen precio. Pronto se llevará a cabo el Black Friday y el Cyber Monday, por lo que podrás encontrar cientos de productos con descuentos.

¿Cuándo es el Black Friday y el Cyber Monday 2026?

Black Friday: viernes 27 de noviembre

Cyber Monday: lunes 30 de noviembre.

El Black Friday se celebra el viernes posterior al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que en 2026 será el jueves 26 de noviembre. El Cyber Monday, por su parte, tiene lugar el lunes siguiente al Black Friday.

Aunque tradicionalmente cada evento se concentraba en un solo día, actualmente algunas cadenas adelantan sus descuentos y los extienden durante varios días. Por eso, es posible encontrar promociones antes del 27 de noviembre o después del Cyber Monday.

¿Cuál es la diferencia entre el Black Friday y el Cyber Monday?

La principal diferencia está en el origen y el enfoque comercial de cada jornada. El Black Friday surgió como una fecha de grandes compras en establecimientos físicos, aunque ahora también tiene una fuerte presencia en internet. El Cyber Monday nació para impulsar las compras digitales y se convirtió en una oportunidad adicional para encontrar descuentos en tiendas en línea.

Estas son sus principales diferencias:

-Black Friday: para comprar tecnología, ropa, muebles, electrodomésticos, juguetes y más.

-Cyber Monday: para comprar tecnología, computadoras, accesorios, videojuegos y otros productos.

¿Conviene más comprar en Black Friday o esperar al Cyber Monday?

No existe una fecha que garantice los mejores descuentos para todos los productos. La decisión depende de qué quieres comprar y de si la promoción que encontraste representa un ahorro verdadero.

¿Qué conviene comprar en Black Friday?

El Black Friday puede ser una buena oportunidad para adelantar compras navideñas y buscar descuentos en distintas categorías, tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales. Entre los productos que suelen tener promociones durante esta jornada se encuentran:

Televisores y pantallas Electrodomésticos Ropa y calzado Muebles y artículos para el hogar Juguetes Consolas y videojuegos.

¿Qué conviene comprar en Cyber Monday?

El Cyber Monday está orientado principalmente a las compras por internet. Por eso, puede resultar conveniente para quienes prefieren comparar precios desde casa y aprovechar promociones exclusivas de las tiendas digitales.

Algunas categorías que vale la pena revisar son: