¿No están atacando los p#$% aliens o por qué no tengo señal @Telcel?”, cuestionó un usuario en redes sociales ante las fallas registradas este viernes 20 de noviembre de 2026, cuando clientes de la compañía reportaron problemas para realizar llamadas, utilizar sus datos móviles y conectarse a la red.

Las quejas comenzaron a multiplicarse durante la mañana, principalmente en la Ciudad de México, Coahuila y Jalisco, donde usuarios aseguraron haberse quedado incomunicados.

De acuerdo con Downdetector, plataforma que recopila reportes de fallas en servicios digitales, las incidencias comenzaron a aumentar alrededor de las 11:00 horas y alcanzaron miles de reportes cerca del mediodía.

“Cobras, pero no sirve tu red”: usuarios reclaman a Telcel

La interrupción provocó molestia entre los clientes, quienes recurrieron a redes sociales para exigir explicaciones y expresar su frustración.

“Telcel no sirve tu red y eso sí cobras, pero llevo todo el día intentando comunicarme”, reclamó uno de los afectados.

Otro usuario cuestionó la ausencia de información oficial y pidió una compensación por el tiempo sin servicio:

“Se cayó su servicio y ni un comunicado oficial pueden poner, además que deberán restituir de lo pagado y no recibido”.

Entre las publicaciones también aparecieron comentarios breves como: “No me la hagas, Telcel, ¿cómo te vas a caer?”.

Sin embargo, uno de los mensajes más llamativos recurrió al humor para expresar la incertidumbre:

“¿No están atacando los pinches aliens o por qué no tengo señal @Telcel?”

@Telcel No tengo señal, tengo dos números y sólo tiene señal el más reciente. 😮‍💨 — Plokee (@plokoo) November 20, 2026

¿Qué respondió Telcel sobre las fallas?

Aunque durante las primeras horas de los reportes no se había difundido una explicación general sobre el origen de las interrupciones, la compañía respondió individualmente a usuarios mediante sus redes sociales.

En uno de sus mensajes, Telcel solicitó a los afectados seguir su cuenta y enviar por mensaje privado su número telefónico y el nombre del titular para continuar con la atención.

La respuesta no aclaró las causas de la falla ni estableció un horario para la recuperación completa del servicio.

¿Cuándo regresará la señal de Telcel?

Durante las primeras horas de la interrupción, la empresa no había anunciado una hora estimada para el restablecimiento total del servicio.

Los usuarios pueden consultar los canales oficiales de Telcel y el sitio Downdetector para conocer nuevos reportes y actualizaciones sobre el funcionamiento de la red.