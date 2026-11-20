El temor a un posible colapso tecnológico está llevando a algunas personas a prepararse para escenarios extremos, como el fin del mundo. Ante una serie de fallas que se presentaron en las últimas semanas y que afectaron servicios digitales, operaciones bancarias y vuelos, los consumidores comenzaron a abastecer sus despensas y a adquirir artículos de emergencia en tiendas como Costco y Walmart, desde agua embotellada y alimentos enlatados hasta generadores eléctricos y tanques de almacenamiento.

La preocupación entre los ciudadanos estadounidenses ha crecido en medio de publicaciones en redes sociales que especulan sobre posibles apagones, ciberataques y fallas generalizadas de infraestructura. Aunque no existe evidencia de que los incidentes tecnológicos recientes estén relacionados entre sí, el nerviosismo ya comienza a reflejarse en los hábitos de compra de algunos estadounidenses, de acuerdo con un reporte de CBS News.

Steven Shemesh, analista minorista de RBC Capital Markets, comentó a dicho medio que algunos compradores están adquiriendo más provisiones de las habituales para tener alimentos y otros productos disponibles en casa si ocurre una interrupción o apagón de varios días. "La gente quiere tener la tranquilidad de saber que, si se produjera un apagón durante un par de días, tendrían comida en casa", añadió Shemesh.

¿Qué productos están comprando los estadounidenses para prepararse para el fin del mundo?

Los consumidores están buscando principalmente productos que les permitan cubrir necesidades básicas si se interrumpen los servicios o tienen dificultades para salir de casa. Entre los artículos de mayor demanda se encuentran:

Agua embotellada

Alimentos enlatados

Comida lista para consumir

Generadores eléctricos:

Equipo para acampar

Artículos de higiene

Tabletas para tratar agua (para ayudar a hacerla apta para el consumo).

Según datos de la firma de investigación de mercado y análisis Circana, las compras de artículos básicos para emergencias aumentaron en las últimas semanas; las ventas de pastillas germicidas para el agua, que eliminan los contaminantes del agua potable, se dispararon un 154% en comparación con el mismo período del año anterior; por otro lado, las ventas de toallitas desinfectantes aumentaron un 72%, mientras que las de toallitas húmedas subieron un 20%, según datos de RBC Capital Markets.

¿Qué está pasando con las compras de pánico en Walmart?

Steven Shemesh aseguró que Walmart comunicó a RBC que está experimentando un aumento repentino en las ventas de productos básicos para el fin del mundo, como sopas, agua y alimentos listos para consumir.

¿Qué está pasando con las compras de pánico en Costco?

Costco también ha registrado un aumento en la demanda de artículos para prepararse ante posibles emergencias. Según David Bellinger, analista de Mizuho Securities citado por CBS News, los compradores comenzaron a abastecer sus despensas y a buscar equipos para mantener el suministro eléctrico en sus hogares.

"La ansiedad de los consumidores tras la caída del servicio de Microsoft Outlook, la paralización de todos los vuelos de las aerolíneas estadounidenses y las preocupaciones apocalípticas que se han extendido por las redes sociales han contribuido al aumento de las ventas de artículos de preparación para emergencias en Costco", escribió el analista.

¿Qué fallas tecnológicas provocaron el temor a un colapso?

La preocupación de los consumidores surgió después de varios incidentes registrados en un periodo relativamente corto; entre los acontecimientos que han llamado la atención están: