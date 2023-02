El presidente de Estados Unidos, Joe Biden , prometió este martes que Ucrania "nunca" será una victoria para Rusia y denunció las atrocidades cometidas por las fuerzas armadas rusas durante la guerra.

"Ucrania nunca será una victoria para Rusia. ¡Nunca!", afirmó el mandatario ante cientos de personas en los jardines del antiguo castillo real de Varsovia.

"Los autócratas solo entienden una palabra: no, no, no. ¡No tomaréis mi país, no me quitaréis la libertad, no tomaréis mi futuro", dijo Biden en referencia a Rusia.

Y aseguró que "Putin se creía duro, pero topó con la voluntad de hierro de Estados Unidos"