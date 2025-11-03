ACTUALIZACIÓN 12:42 PM

Este lunes 3 de noviebmre, ciudadanos y transportistas de la zona norte del Estado de México anunciaron una manifestación que afecta la autopista México–Querétaro y otra en la zona de la Autopista Tehuacán - Oaxaca, Plaza de Cobro Tehuacán.

En sus redes, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) informa que la vialidad más afectada es en la zona de la México-Querétaro en los siguiente tramos:

Km 56, Circulación intermitente en ambos sentidos por presencia de manifestantes.Consulta la ubicación aquí: https://maps.app.goo.gl/8FHYxpwvjjp8bAg9A…

Km 83. Circulación intermitente en ambos sentidos por presencia de manifestantes.Consulta la ubicación aquí:https://maps.app.goo.gl/q82C6BBiyiFHiwai9…

Km 84, dirección CDMX. Cierre a la circulación por atención de choque por alcance múltiple entre tracto camiones y automóviles.Consulta la ubicación aquí:https://maps.app.goo.gl/aMs15wjAUoJh7xtW6…

Plaza de Cobro Tepotzotlán. Registra presencia de manifestantes en ambos sentidos, sin cierre a la circulación

Los transportistas amagaron el fin de semana con bloqueos también en el Circuito Exterior Mexiquense, el Arco Norte y vialidades conectadas.

De acuerdo con un comunicado difundido en redes sociales por el grupo “Ciudadanos Unidos de la Zona Norte del Estado de México”, la protesta surge ante la ola de violencia y extorsiones que afecta a los municipios de Jilotepec y zonas aledañas, así como por la desaparición de Fernando Galindo Salvador, quien presuntamente fue secuestrado por integrantes del crimen organizado y lleva más de 72 horas sin ser localizado.

Los manifestantes señalaron que la inseguridad ha sido “rebasada” en la región y exigieron a las autoridades el restablecimiento del orden y la paz. “No a la delincuencia, no al cobro de piso, no a las extorsiones, sí a la justicia, sí a la paz social, sí al trabajo digno”, expresaron en el comunicado.

Se recomienda a los automovilistas evitar las carreteras mencionadas y prever rutas alternas ante posibles bloqueos y afectaciones viales durante la jornada del lunes.