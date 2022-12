Buscan en NY a sujeto que robó hamburguesas y nuggets de McDonald’s

Un ladrón de comida rápida anda suelto en Nueva York y la Policía lo busca luego de atacar en una sucursal de la cadena McDonald’s en el Bronx.

El asaltante se presentó en el restaurante de la cadena situado en Mount Eden, la tarde del pasado 5 de diciembre.

Al llegar al mostrador, el hombre amenazó con un cuchillo a los trabajadores de McDonald’s. Después, saltó la barra para alcanzar el anaquel donde se colocan los alimentos recién preparados.

El ladrón tomó una orden de nuggets de 20 piezas y otra de seis, así como dos hamburguesas dobles con queso, mientras los empleados del restaurante lo observaban inmóviles.

Tras tomar los alimentos, el sospechoso corrió hacia la salida para escapar por la calle East 170th Street y perderse en el barrio del Bronx.Ningún empleado resultó herido durante el robo.

El Departamento de Policía de Nueva York publicó en redes sociales el video del asalto, filmado por las cámaras de seguridad de McDonald’s.

WANTED-ROBBERY: 12/5/22, approx. 4:30PM, inside Mcdonalds 101 E 170 St @NYPD44PCT Bronx. The suspect threatened the cashier with knife & proceeded to go behind the counter & take food. Any info call us at 800-577-TIPS or use https://t.co/TRPPY5AfKA Reward UP to $3,500 pic.twitter.com/Y662RKEyAI