El primer ministro canadiense, Mark Carney, lanzó un plan de multimillonario para fortalecer las fuerzas armadas del país y así reducir la dependencia de Estados Unidos.

El anuncio de Carney sobre la primera estrategia industrial de defensa de Canadá se basó en un tema que ha enfatizado a lo largo de sus 11 meses de mandato, mientras Donald Trump desgarra las alianzas tradicionales de Estados Unidos.

"Hemos confiado demasiado en otros para que nos protejan", dijo Carney.

"Esto ha creado vulnerabilidades que ya no podemos permitirnos y dependencias que ya no podemos sostener", añadió.

La oficina de Carney dijo que la estrategia industrial de defensa equivale a "más de medio billón de dólares canadienses (366,000 millones de dólares estadounidenses) en seguridad".

"El mundo ha cambiado y Canadá debe cambiar con él", afirmó.

El primer ministro volvió a enfatizar la necesidad de hacer valer la soberanía canadiense en el Ártico, donde el aumento de las temperaturas causado por el cambio climático está generando deshielo y abriendo una nueva era de competencia por minerales críticos y rutas marítimas.

Carney se ha convertido en una de las voces globales más destacadas en criticar a la administración de Trump, especialmente tras su discurso en el Foro Económico Mundial el mes pasado, donde afirmó que el mandatario estadounidense había provocado una "ruptura" en el orden global.