TE RECOMENDAMOS
El primer ministro canadiense, Mark Carney, lanzó un plan de multimillonario para fortalecer las fuerzas armadas del país y así reducir la dependencia de Estados Unidos.
El anuncio de Carney sobre la primera estrategia industrial de defensa de Canadá se basó en un tema que ha enfatizado a lo largo de sus 11 meses de mandato, mientras Donald Trump desgarra las alianzas tradicionales de Estados Unidos.
¡Alerta en el Capitolio! Hombre corre con escopeta hacia el Congreso de EU y es detenido por la policía
"Hemos confiado demasiado en otros para que nos protejan", dijo Carney.
"Esto ha creado vulnerabilidades que ya no podemos permitirnos y dependencias que ya no podemos sostener", añadió.
La oficina de Carney dijo que la estrategia industrial de defensa equivale a "más de medio billón de dólares canadienses (366,000 millones de dólares estadounidenses) en seguridad".
"El mundo ha cambiado y Canadá debe cambiar con él", afirmó.
El primer ministro volvió a enfatizar la necesidad de hacer valer la soberanía canadiense en el Ártico, donde el aumento de las temperaturas causado por el cambio climático está generando deshielo y abriendo una nueva era de competencia por minerales críticos y rutas marítimas.
Carney se ha convertido en una de las voces globales más destacadas en criticar a la administración de Trump, especialmente tras su discurso en el Foro Económico Mundial el mes pasado, donde afirmó que el mandatario estadounidense había provocado una "ruptura" en el orden global.
[Publicidad]