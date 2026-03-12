Autoridades de Estados Unidos respondieron este jueves a una situación de seguridad activa en una sinagoga del estado de Michigan, luego de que un vehículo se estrellara, deliberadamente, contra un templo israelí en el municipio de West Bloomfield, lo que provocó momentos de tensión en la zona.

El individuo que inició un intercambio de disparos con agentes de seguridad murió, informaron CNN y Fox News, citando fuente policiales.

Reportes preliminares señalan que el incidente ocurrió en el condado de Oakland cuando un automóvil se impactó intencionalmente contra la sinagoga, tras lo cual se escucharon disparos.

Auto se incendia tras impactar contra la sinagoga en Michigan

Según información difundida por medios locales, el vehículo se incendió después de chocar contra el edificio religioso, mientras que agentes de seguridad acudieron de inmediato al lugar ante reportes de un tirador activo.

El incidente ocurrió en el Templo Israel de West Bloomfield Township, una de las sinagogas más conocidas de la zona metropolitana de Detroit.

FBI y policía despliegan fuerte operativo

Tras los reportes de disparos, agentes armados del FBI y fuerzas de seguridad locales se movilizaron rápidamente hacia el lugar para controlar la situación y asegurar el área.

El alguacil del condado de Oakland, Michael Bouchard, dijo a periodistas que un "individuo llegó al templo" y el "personal de seguridad lo vio y se enfrentó con él a tiros".