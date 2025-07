La Casa Blanca anunció este lunes que The Wall Street Journal (WSJ) está vetado del viaje que el presidente estadounidense, Donald Trump, efectuará a Escocia este mes en represalia por haber publicado una carta con la firma del presidente que fue enviada a Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores.

"Debido a la conducta falsa y difamatoria de The Wall Street Journal, no será uno de los trece medios a bordo", afirmó la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, en una declaración enviada al digital Axios.

La Casa Blanca estableció en febrero nuevas reglas para los medios, por las que el Gobierno pasó a decidir qué periodistas pueden seguir y preguntar a Trump, una tarea que hasta entonces correspondía exclusivamente a la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).

"The Wall Street Journal o cualquier otro medio de comunicación no tienen garantizado un acceso especial para cubrir al presidente Trump en el Despacho Oval, a bordo del Air Force One y en sus espacios de trabajo privados", añadió este lunes Leavitt.

El presidente demandó el viernes pasado al WSJ, a News Corp -conglomerado que engloba al rotativo- y al propietario de este último, Rupert Murdoch, por divulgar dicha carta relacionada con el financiero, fallecido en 2019.

El WSJ había publicado un día antes que entre las cartas que Epstein recibió por su 50 cumpleaños en 2003 había una con el nombre de Trump y un dibujo con el contorno de una mujer desnuda. Esa ilustración delineaba los senos y tenía la palabra Donald en la zona del vello púbico.

Según el diario, la exasistenta de Epstein, Ghislaine Maxwell -que cumple una pena de 20 años en prisión por ser cómplice del magnate-, recopiló cartas de Trump y de socios de Epstein para incluirlas en un álbum como regalo.

La publicación de dicha misiva, que el Ejecutivo tacha de falsa, coincidió con un momento en que el escándalo de Epstein ha resurgido en EE.UU. después de que el FBI y el Departamento de Justicia concluyeran que el magnate se suicidó y no tenía una "lista de clientes" famosos a los que chantajeaba, una conclusión que dejó insatisfechos a los seguidores más acérrimos de Trump.