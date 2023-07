Threads, la nueva red social de Meta, podría convertirse en una amenaza para Twitter debido a su éxito inicial, con más de 30 millones de descargas en las primeras horas de su lanzamiento.

Mientras que Twitter ha experimentado problemas técnicos y controversias desde su adquisición por Elon Musk , Threads ofrece una alternativa fresca y potencialmente atractiva.

Dirigido por Meta, el conglomerado detrás de Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger, Threads sigue la estrategia exitosa de copiar características de otras redes sociales . En este caso, su objetivo es competir con Twitter y su popular plataforma de microblogging. El nombre de Threads, que significa "hilos" en inglés y suena similar a "threats" (amenazas), se enfoca directamente en la esencia de Twitter.

Con una sólida base de usuarios en sus otras plataformas, como Instagram y Facebook, Meta está bien posicionado para impulsar Threads. Instagram cuenta con 2 mil millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo, y Facebook tiene 2 mil 960 millones. Además, Instagram es especialmente popular entre los jóvenes, al igual que TikTok .

El lanzamiento de Threads llega en un momento oportuno, ya que Twitter ha enfrentado críticas por su contenido divisivo, problemas técnicos y cambios en su verificación de usuarios. Expertos en la industria consideran que este podría ser el momento adecuado para que Meta lance su nueva red social y se posicione como una alternativa atractiva.

Diferencias y similitudes entre Threads y Twitter

Threads comparte similitudes evidentes con Twitter, como publicaciones de texto, fotos y videos cortos. Los usuarios pueden interactuar con el contenido dándole "me gusta", repostearlo y comentarlo. Sin embargo, Threads no admite el uso de hashtags ni la creación de listas de usuarios, y no hay trending topics.

Una de las ventajas de Threads es la ausencia de límites en la cantidad de publicaciones que los usuarios pueden ver, a diferencia de los límites temporales propuestos por Twitter. Además, Threads planea ser interoperable con otras plataformas que utilizan el protocolo ActivityPub, lo que ampliará su alcance y conectividad en el futuro.

¿Cómo funciona Threads?

La aplicación utiliza parte de la infraestructura de Instagram y requiere que los usuarios utilicen su cuenta de Instagram, lo que permite acceder al contenido recopilado por Facebook e Instagram. Aunque todavía no tiene publicidad, Meta ha dejado en claro que su enfoque actual es priorizar a los usuarios.

Aunque el cambio de usuarios de Twitter a Threads llevará tiempo, Meta se encuentra en una posición estratégica y cuenta con recursos considerables para promover su nueva red social. Con celebridades y marcas ya uniéndose a Threads, su impacto en el panorama de las redes sociales es una tendencia a seguir de cerca.