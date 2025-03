Un hombre de la tercera edad fue captado mientras intentaba estafar a un automovilista en la Ciudad de México (CDMX) mediante una estrategia en la que asegura ser víctima de robo para conseguir dinero.

A través de redes sociales, la cuenta de ‘supercivicosmx’ compartió la grabación donde se observa que el adulto mayor se acerca a un vehículo gris para pedirle ayuda al conductor, luego de explicar que le quitaron su cartera y necesita dinero para poder llegar a su casa, en Pachuca.

En plena trampa, el creador de contenido que se dedica a realizar periodismo ciudadano, interviene para informarle al automovilista que se trata de una estafa y segundos más tarde, el vehículo se retira del lugar mientras el hombre discute al sentirse descubierto.

De acuerdo con el titular del video, no es la primera vez que captan al hombre intentando estafar a los transeúntes, ya que cuentan con otra grabación en la que realiza el mismo modus operandi con otro ejemplar.

A pesar de la confrontación, el hombre que porta una chamarra negra, aseguró para la cámara que no le importa que lo tengan grabado, ya que a pesar de eso, él “sigue ganando dinero”.

En otra de las evidencias publicadas por Supercívico, el adulto mayor es cuestionado por otro conductor, quien le menciona que “siempre le roban” ya que lo han visto pidiendo ayuda en diversas ocasiones: “Sí, siempre me roban, diario me roban”, contestó.

Hombre de la tercera edad admite estafas

Durante el momento de tensión que quedó captado en video, la persona de la tercera edad asegura que seguirá ganando dinero de la misma forma:

“Sigue subiendo videos, mira, me pelan la ver**, yo sigo ganando dinero. Sube el video, sube 20 videos, haz lo que quieras hermano”, reveló.

Además, informó que pide dinero a los automovilistas porque se encuentra en una situación complicada por su edad, ya que no tiene dinero por la escasez de trabajo, pero afirmó que tiene un don.

“No tengo trabajo, no tengo para comer, mi hija se casó, me dejó como perro… yo me veo decente, hay culer* que matan a su mamá y están chillando con papeles falsos en hospitales, yo nací con este don, no me va mal, yo tengo la mente abierta”, agregó.

A pesar de la situación, en redes sociales se generaron opiniones divididas, ya que hay personas que apoyan que el señor pida dinero por no tener trabajo, mientras otros indican que lo que hace “es una estafa” y “no debería mentir” para conseguir dinero.

Don Fraudes se pone muy sincero 😳 dice que aunque ya muchos lo reconocen por embaucador el seguirá engañando pues le va muy bien. 🤑 Si lo reconoces háblale a una patrulla y muéstrale este video como evidencia donde acepta sus mentiras, engañar a la gente es delito! @SSC_CDMX pic.twitter.com/PqAmdEruAe — Los Supercívicos (@supercivicosmx) March 11, 2025