Ten cuidado la próxima vez que vayas al supermercado ya que podrías ser víctima de un asalto: se reportó que en algunas tiendas de la CDMX delincuentes llevan a cabo un modus operandi para robar a los clientes que acuden a hacer compras en dichos establecimientos. La nueva modalidad es conocida como “montachoques” y aquí te contamos en qué consiste para que estés alerta.

En redes sociales se viralizaron videos que muestran el modus operandi de los delincuentes en los supermercados: en las imágenes se aprecia cómo dichos sujetos eligen a su víctima, generalmente mujeres, adultos mayores o personas que van por la tienda distraídas o que llevan bolsos grandes.

Después, los sujetos provocan un choque entre su carrito y el de la víctima, situación que genera confusión y es justamente en este momento cuando aprovechan para robar carteras, celulares y otros objetos de valor. Esta nueva modalidad la llevan a cabo en las “horas pico” en el supermercado, es decir, cuando hay una gran cantidad de personas haciendo sus compras.

Debido a la forma en la que realizan el robo, estos delincuentes han sido llamados grupos de "montachoques” y se caracterizan por estar conformados por tres o más personas, principalmente hombres, aunque también participan mujeres en el delito. Dichos criminales operan en los supermercados de la CDMX.

De acuerdo con el video, la nueva modalidad de robo en los supermercados de la CDMX se realiza sin violencia ya que en la mayoría de los casos las víctimas no se dan cuenta del asalto hasta que llegan a la caja a pagar sus compras.

📌Así es como ahora un grupo de delincuentes operan similar a los "montachoques" en supermercados, donde esperan una alta afluencia y chocan sus carritos con las víctimas para distraerlas, mientras otros roban sus… pic.twitter.com/HM9guBsf7E — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) July 9, 2024

Una usuaria en X compartió su experiencia en este tipo de robo, del que lamentablemente fue víctima: “Me hicieron lo mismo en Sam’s Santa Fe y saben qué pasa NADA. Me dejaron sin poder pagar ni el estacionamiento se llevaron mi cartera con todo. Y aún no salía del Sam’s y ya estaban haciendo compras Liverpool Santa. Fe”, escribió la mujer. También, en Tiktok, una mujer contó que fue víctima de este delito

¿En qué supermercados se han registrado casos de robo por "montachoques"?

Por el momento, esta nueva modalidad de robo en supermercados de la CDMX se ha reportado en tiendas como Sam’s y Costco. En redes sociales se hizo un llamado a los clientes a estar atentos cuando vayan a hacer sus compras y no se dejen sorprender por estos grupos de "montachoques” que simulan un accidente entre su carrito y el tuyo para asaltarte y quitarte tus pertenencias. Sobre el tema, las autoridades no se han pronunciado al respecto.